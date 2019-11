AS Trenčín mení trénera, do konca sezóny bude na lavičke Galád

TRENČÍN 7. mája (WebNoviny.sk) - Tri kolá pred koncom tejto sezóny Fortuna ligy prišla trénerská zmena na lavičke futbalistov AS Trenčín.

Galád vymenil Kohlera

Tím spod Čákovho hradu bude viesť do konca ročníka 2018/2019 Ivan Galád, ktorý na lavičke vymenil Nemca Matthiasa Kohlera. Ten zostáva v realizačnom tíme spolu s Richardom Slezákom, Tomášom Belicom a Gideonom van der Weem. Skúsený 53-ročný slovenský tréner v aktuálnej sezóne viedol iné slovenské mužstvo FC Nitra.

"Všetci vidia, v akej sme situácii. Zostávajú už len tri kolá, a úprimne priznávam, je to pre nás netradičné riešenie, ale v tejto situácii nevyhnutné. Trénera Galáda poznáme veľmi dobre z jeho pôsobenia v Trenčíne aj z pohľadu jeho osobnosti. Zakladá na silnej motivácii a energii. Preto sme ho oslovili a sme radi, že ponuku prijal. Dohoda znie do konca sezóny. Potom si k tomu opäť sadneme," povedal pre klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.

AS Trenčín má iba 27 bodov

Ivan Galád má skúsenosti z ligového pôsobenia aj na lavičke MFK Ružomberok. V pozícii hlavného trénera sedel aj na lavičke reprezentačnej "dvadsaťjednotky". Rodák z Krupiny viedol Trenčanov už v ročníku 2008/2009 v druhej najvyššej súťaži.

AS má v aktuálnej sezóne po 29 odohraných dueloch na konte iba 27 bodov a aktuálne sídli na 5. mieste v nadstavbovej skupine o záchranu (11. celkovo), ktorá so sebou prináša baráž o udržanie sa v najvyššej slovenskej súťaži pre ďalší ročník. Z posledných siedmich odohraných zápasov vyhrali Trenčania iba raz.

