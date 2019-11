AS Trenčín klesá vo Fortuna lige stále nižšie, niekdajší majster bojuje o záchranu

TRENČÍN 30. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Trenčín klesajú v tabuľke najvyššej slovenskej súťaže nižšie a nižšie.

Po víkendovej hladkej prehre 0:4 v Senici s domácim FK v 6. kole nadstavbovej časti skupiny o udržanie figurujú na 10. mieste tabuľky Fortuna ligy 2018/2019, majú jednobodový náskok pred "barážovou" Podbrezovou a iba o dva body viac ako momentálne priamo zostupujúce Zlaté Moravce-Vráble.

Ešte štyri zápasy

Do konca sezóny mužstvá odohrajú ešte štyri zápasy, hráči Trenčína si postupne zmerajú sily s Nitrou (4. 5. v "domovskom stánku" v Myjave), na trávniku v Zlatých Moravciach s FC ViOn (11. mája), privítajú Podbrezovú (18. 5.) a v derniére tejto sezóny nastúpia v piatok 24. mája v Trnave proti domácemu Spartaku.

"Musíme sa doslova obetovať. Ak neprekročíme hranicu bolesti, neprikloníme si ani šťastenu na svoju stranu. Vlečie sa to už dlho. Ak sa nedáme dokopy ako tím, nebudeme zvládať zápasy,“ uviedol v rozhovore na klubovom webe obranca AS Trenčín Peter Kleščík.

Hoci sú Trenčania stále nad čiarou zostupu, dvojnásobný slovenský majster zo sezón 2014/2015 a 2015/2016 bojuje v tomto súťažnom ročníku o zotrvanie v najvyššej súťaži.

Musia sa vyhrabať sami

Pod vedením 27-ročného nemeckého trénera Matthiasa Kohlera (nahradil od 2. kola "nadstavby" Vladimíra Cifraniča, pozn.) síce hráči AS víťazstvom 1:0 nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a bezgólovou remízou v Podbrezovej proti "železiarom" zastavili sériu šiestich stretnutí bez víťazstva (v nich mužstvo získalo iba dva body a inkasovalo v priemere 2,3 gólu na stretnutie, pozn.), prišla však spomenutá prehra v Senici 0:4.

"Sami sme sa dostali do tejto situácie. Ak chceme udržať ligu, sami sa z toho musíme vyhrabať," poznamenal odhodlane 30-ročný rodák z Čadce Kleščík a dodal: "Skúsenejší hráči to musia vziať na seba. Mladí sa však musia pridať. Bude to veľmi náročné."

