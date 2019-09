AS Trenčín chce na pôde AEK Larnaka dosiahnuť historický úspech, na postup musí aspoň raz skórovať

LARNAKA 29. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalisti slovenského fortunaligového klubu AS Trenčín musia vo štvrtkovej odvete play-off Európskej ligy 2018/2019 na ihrisku cyperského tímu AEK Larnaka minimálne raz skórovať, ak chcú pomýšľať na historický postup do skupinovej fázy kontinentálneho pohára číslo dva.

Úvodné stretnutie sa v Žiline skončilo remízou 1:1, a tak je momentálne v lepšej východiskovej pozícii zástupca z Afroditinho ostrova.



Zápas v Larnake má výkop o 17.30 h SELČ (na Cypre je o hodinu viac, pozn.) a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Rus Sergej Karasiov.

"Minulý týždeň sme videli, že Larnaka má svoju kvalitu. Myslím si, že doma sme nepredviedli úplne maximum. Bol to pre nás poučný zápas, aj keď nás na Cypre nečaká nič jednoduché. Verím tomu mužstvu. Posledný krok býva najťažší. Máme motiváciu, aby sme doma privítali ešte silnejších súperov ako sú títo a aby sme do decembra hrali každý týždeň minimálne 2-3 zápasy. V odvete musíme hlavne streliť gól. Bude dôležité, aby sme boli kompaktní v defenzíve a nebezpeční vpredu. Verím, že v ofenzíve máme obrovskú silu a v momentálnej forme sme schopní dosiahnuť aj viac gólov," povedal podľa klubovej televízie kapitán Peter Kleščík.

Trenčín v generálke remizoval na Slovane

Kým AEK Larnaka si svoj duel 1. kola cyperskej ligy proti Pafosu odložil na iný termín, mužstvo spod Čákovho hradu v nedeľu v domácej ligovej súťaži remizovalo na bratislavských Pasienkoch so Slovanom Bratislava 3:3, keď prehrávalo už 0:3.



Ako upozornil denník Šport, Trenčania skórovali v 44. ligovom a 36. súťažnom stretnutí. "Bol to veľmi bláznivý zápas. Tešíme sa, že sme napokon neprehrali, je to dôležité aj pre naše sebavedomie vzhľadom na štvrtkový zápas v EL proti Larnake," poznamenal 21-ročný bosniansky útočník Hamza Čatakovič.

Šemrinec prezradil recept na úspech

Trenčania účinkovali v play-off EL aj v sezóne 2016/2017. Proti rakúskemu Rapidu Viedeň vtedy doplatili hlavne na domácu prehru 0:4 z úvodného zápasu. Následné víťazstvo 2:0 u súpera už nebolo nič platné.

"Pred dvomi rokmi to bola úplne iná situácia. Vtedy sme išli do dvojzápasu s Rapidom po tom, ako sme vypadli z Ligy majstrov. Mali sme iných hráčov aj trénerov. Momentálne cítim z mužstva väčšiu energiu a sebavedomie, než sme mali vtedy pred zápasmi s Rapidom. Nevidím dôvod, prečo by sa nám nemalo podariť streliť gól aj v Larnake. Môže to byť historický moment pre AS Trenčín. Urobíme všetko pre to, aby sme z Cypru odchádzali ako postupujúci," vyhlásil brankár Trenčína Igor Šemrinec a pripojil aj možný recept na protivníka: "Samozrejme, musíme byť koncentrovaní celých deväťdesiat minút, možno sa bude hrať aj dlhšie. Mali by sme ustrážiť dlhé lopty za našu obranu, s čím sme mali problém v prvom zápase. Taktiež musíme viac dostupovať k hráčom v strede ihriska, ktorí tie dlhé pasy rozdávajú, aby boli trošku pod tlakom a nemali toľko času."

Náročné klimatické podmienky na Cypre

Podľa skúseného 30-ročného trenčianskeho gólmana bude dôležité aj to, ako sa slovenské mužstvo vyrovná s náročnými klimatickými podmienkami na Cypre. Predpovede hlásia na deň zápasu skoro 35 stupňov Celzia v kombinácii s vysokou vlhkosťou vzduchu.

"Môže to byť dôležitý moment. Na teplo sa môžeme pripraviť aj u nás, ale tá vlhkosť môže byť menší problém. Verím, že sa po prílete do toho dostaneme, aj keď si myslím, že z tohto hľadiska to tam nebude jednoduché," poznamenal Šemrinec.

Slovensko-cyperské súboje v pohárovej Európe

Z doterajších piatich slovensko-cyperských vzájomných konfrontácií v pohárovej Európe majú lepšiu bilanciu Cyperčania. Tí boli úspešnejší v troch prípadoch.

Slovenskí zástupcovia už dvakrát stroskotali na tíme APOEL Nikózia - Slovan Bratislava v 3. predkole LM 2011/2012 a FK Senica v 2. predkole EL 2012/2013. V ročníku 1999/2000 bol nad sily bratislavského Slovan v 2. predkole LM Anorthosis Famagusta.

Slovenské tímy prekonali tie cyperské iba vo dvoch prípadoch, aj to v dnes už neexistujúcich súťažiach. MFK Dubnica v roku 2003 zvládol v 1. kole Pohára Intertoto prekážku v podobe Olympiakosu Nikózia. DAC Dunajská Streda prešiel v predkole Pohára víťazov pohárov 1987/1988 cez AEL Limassol.





