Arriva počas sviatkov posilní autobusové spoje, MHD v Dolnom Kubíne bude zdarma

BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) - Skupina Arriva počas sviatkov tento týždeň posilnila autobusové spoje v Dolnom Kubíne, Nitre, Trnave a Nových Zámkoch. Mestskú autobusovú dopravu v Dolnom Kubíne bude navyše 30. októbra a 1. novembra zabezpečovať zadarmo, podobne ako cez uplynulý víkend. Vlaky na trase Nitra - Praha bude prevádzkovať bez zmien.

"V mestách a krajoch, v ktorých zabezpečujeme mestskú a prímestskú autobusovú dopravu, prispôsobujeme po dohode s objednávateľmi trasy našich liniek potrebám cestujúcich. Počas sviatkov to znamená, že v niektorých mestách naše autobusy zachádzajú k mestským cintorínom a spoje sú posilnené," informovala riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.

Zvýšený záujem o autobusovú dopravu

Cestujúcich zároveň vyzvala k zvýšenej opatrnosti aj pri nastupovaní do autobusov a vystupovaní z nich. "Najmä počas sviatkov bude na cestách hustejšia premávka a viac tzv. sviatočných vodičov," upozornila Helecz. Odporučila tiež pre zvýšenie viditeľnosti chodcov používať reflexné prvky, ktoré môžu zachrániť ľudský život. Počas mimoriadneho štátneho sviatku 30. októbra a Sviatku všetkých svätých 1. novembra, ako aj jesenných školských prázdnin 31. októbra a 2. novembra budú mestské a prímestské autobusy Arriva jazdiť podľa prázdninových, resp. sviatočných cestovných poriadkov.

Spoločnosť Slovak Lines, a. s., zaznamenala zvýšený záujem o autobusovú dopravu v období dvoch sviatkov v tomto týždni. Týka sa to najmä linky z Bratislavy na letisko Schwechat a do Viedne. Ľudia čoraz viac využívajú sviatočné voľné dni na cestovanie po Európe. Prepravca monitoruje situáciu a dopravu bude posilňovať operatívne podľa potreby. "Zaznamenávame veľký záujem nielen o cestovanie vo vnútroštátnej doprave, ale hlavne o cestovanie z Bratislavy na letisko Schwechat a samozrejme po sviatkoch z viedenského letiska smerom späť do Bratislavy," informovala hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.

Krátke dovolenky do zahraničia

Trendom je rastúci záujem vycestovať na krátku dovolenku letecky do zahraničia aj cez sviatky. Cestujúcich podľa Vozárovej motivujú nielen voľné dni, ale aj príchod nízkonákladových prepravcov na viedenské letisko, kam jazdia aj autobusy Slovak Lines z Bratislavy.

"Cestujúci prejavujú zvýšený záujem o autobusovú dopravu po Slovensku aj do zahraničia," uviedla Vozárová s tým, že to trvá už od konca minulého týždňa a mnohí vycestujú aj v priebehu tohto týždňa.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !