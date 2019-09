Arne Kroták dal definitívne zbohom hráčskej kariére, v lige odohral vyše tisícdvesto zápasov

13.9.2019 (Webnoviny.sk) - Zvonec a koniec. Hráčska kariéra hokejového útočníka Arneho Krotáka je definitívne minulosťou.

Už 47-ročná legenda slovenského a najmä popradského hokeja o tom informovala už v januári, "kamzíci" pre ňu prichystali rozlúčku teraz v úvode nového súťažného ročníka.

Symbolická trinástka

Pod Tatrami všetci veľmi dobre vedia, komu v tomto klubu patrí "trinástka" na drese, aj preto sa rozlúčka a poďakovanie konali v piatok trinásteho, pred súbojom 1. kola Tipsport ligy proti majstrovskej Banskej Bystrici.

Oficiálna rozlúčka s Krotákovou kariérou mala niekoľko dejstiev. Začala ju autogramiáda, vrcholom bol exhibičný duel legiend, v ktorom nechýbali ani Ladislav Nagy, Radoslav Suchý, Juraj Kledrowetz, Ľubomír Vaic, Jiří Bicek či Igor Rataj.

Tesne pred začiatkom stretnutia Krotáka ocenil aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan a popradský miláčik sa dočkal potlesku v stoji od divákov na tribúnach.

Najviac zápasov i bodov

Rekordér najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Arne Kroták odohral medzi domácou elitou najviac zápasov (1259) a nazbieral najviac kanadských bodov (1138). V historických tabuľkách figuruje na prvom mieste aj v počte strelených gólov (520) a získaných asistencií (618).

Niekdajší kanonier Popradu, ale aj Košíc nastupoval v minulej sezóne za druholigový Kežmarok, no počas rozbehnutého ročníka sa rozhodol skončiť - poranil si totiž koleno.

"Nemal som síce v priebehu kariéry vážnejšie zranenia, ale chrbát a niektoré kĺby sú už opotrebované. Rozhodol som sa definitívne skončiť, aj keď moja rodina by bola za to, aby som ešte nejaký čas hral. Začala sa moja druhá životná etapa, ktorú by som rád spojil s hokejom. V budúcnosti chcem trénovať deti, baví ma to,“ povedal Kroták v januári pre denník Šport.

Titul nezískal

Preto iba krátko pôsobil v českom Třinci aj Zlíne a jeden rok strávil v druholigovom francúzskom Nice.

Kroták patril viac ako dve desaťročia medzi najvýraznejšie postavy domácej súťaže, ale v zbierke mu chýba slovenský titul. Blízko mal k nemu v sezónach 2005/2006 a 2010/2011, keď "kamzíci" prehrali vo finále play-off.

"Taký býva hokej, ťažko to prebolelo, no verím, že v budúcnosti sa o prvý popradský titul pričiním v trénerskej pozícii,“ doplnil rodák z Třinca, ktorý nemal veľa možností ukázať svoj potenciál v najcennejšom drese. V slovenskej seniorskej reprezentácii odohral len šesť zápasov, strelil v nich dva góly a nikdy sa nepredstavil na vrcholnom podujatí.





