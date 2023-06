Argentínska vicepremiérka unikla smrti len o vlások, atentátnikovi sa po stlačení spúšte zasekla zbraň (video)

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalá argentínska prezidentka a súčasná viceprezidentka Cristina Fernándezová de Kirchnerová vo štvrtok večer len o vlások unikla atentátu po tom, ako sa ozbrojencovi zasekla nabitá zbraň vo chvíli, keď na ňu mieril. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Šesťdesiatdeväťročná politička vítala priaznivcov pred domom, keď sa z davu vynoril muž a namieril jej do tváre zbraň. Podľa prezidenta Alberta Fernándeza bolo v zbrani päť nábojov, ale po nabití nevystrelila. Polícia informovala, že strelca, ktorého miestne médiá identifikovali ako 35-ročného Brazílčana, vzali do väzby.

Fernández odsúdil konanie útočníka a uviedol, že pokus o zabitie viceprezidentky bol jedným z „najvážnejších“ incidentov od návratu krajiny k demokracii v roku 1983.

„Môžeme nesúhlasiť, môžeme mať hlboké nezhody, ale nemôžu tu byť žiadne nenávistné prejavy, pretože plodia násilie a neexistuje žiadna šanca, že by násilie koexistovalo s demokraciou,“ povedal Fernández.

Zábery zdieľané miestnymi médiami ukázali, ako muž mieril zbraňou len niekoľko centimetrov od hlavy viceprezidentky a zdalo sa, že sa pokúša vystreliť. Žena potom sklonila hlavu, ale nezazneli žiadne výstrely.

