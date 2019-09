ARC Bratislava s Mirom Konôpkom vyhral preteky v japonskom Fudži v rámci Ázijskej Le Mans Série

FUDŽI 9. decembra (WebNoviny.sk) - Víťazné preteky má za sebou slovenský motoristický tím ARC Bratislava s pilotom Mirom Konôpkom v japonskom Fudži v rámci 2. kola Ázijskej Le Mans Série.

V celkovom hodnotení patrila posádke Miro Konôpka - Kang Ling (Čína) - Darren Burke (V. Brit.) skvelá 3. priečka. Pred nimi boli len profesionálne posádky stajní Algarve Pro Racing a United Autosport (Paul di Resta, bývalý jazdec F1).

"Na ťažkom okruhu v extrémnych podmienkach sme podali fantastický výkon,“ zhodnotil šéf tímu Miro Konôpka v tlačovej správe svojho tímu. "Dokázali sme všetkým, že sa vieme popasovať s nepriaznivými okolnosťami a zaslúžene sme sa dostali na stupne víťazov. Veľmi si vážim toto víťazstvo a chcem sa poďakovať všetkým našim mechanikom za skvelú prácu a takisto všetkým fanúšikom na Slovensku aj všade po svete," dodal Konôpka.

Preteky sa nezačali dobre. Miro Konôpka v prvej zákrute dostal ranu na zadné koleso a po hodinách sa prepadol na posledné miesto. Vinu za tento incident stevardi dali Američanovi Markovi Pattersonovi z tímu Algarve Pro Racing, ktorý si tak musel odpykať trest prejazdu boxovou uličkou. Konôpka sa postupne sa musel prebojovať dopredu, no nebolo to vôbec jednoduché. "Každé GT, každý jazdec LMP3 sa so mnou snažil bojovať, žiadnu pozíciu mi nedarovali. V závere sa doslova rozpútalo peklo. Teplota klesla z 10 stupňov na štarte na asi štyri. Začalo pršať a dokonca snežiť. Také náročné podmienky som snáď ešte nezažil. Našťastie sme mali naplánovanú zastávku v boxe práve po trištvrte hodine jazdy, takže nám do vyšlo takmer perfektne,“ skonštatoval 56-ročný veterán slovenského motoristického športu M. Konôpka.

Druhá polovica sezóny Ázijskej Le Mans Série sa bude odohrávať v januári v thajskom Burirame a na okruhu Sepang v Kuala Lumpur v Malajzii.

