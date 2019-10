Arbitráž hrozí takmer štyrom desiatkam hráčov v NHL, nazvučnejším menom je Binnington

7.7.2019 (Webnoviny.sk) - Takmer 40 hráčom zámorskej hokejovej NHL hrozí, že na prelome júla a augusta podstúpia arbitrážne konanie na určenie výšky a dĺžky budúceho kontraktu. Doteraz sa totiž so súčasnými zamestnávateľmi nedohodli na ďalšej spolupráci a kluby im predostreli kvalifikačné ponuky. Až do termínu konania arbitráže sa obe strany môžu dohodnúť na novej zmluve a vyhnú sa pojednávaniu.

Binnington s dvojcestnou zmluvou

Najzvučnejším menom medzi hráčmi čakajúcimi na arbitráž je brankár Jordan Binnington, ktorý klubu St. Louis Blues v sezóne 2018/2019 výrazne pomohol k zisku premiérového Stanleyho pohára v histórii organizácie. Aktuálne 25-ročný Binnington v lete 2018 podpísal dvojcestnú zmluvu na jeden rok.

Za zmienku medzi desiatkami hokejistov stojí aj obranca Jacob Trouba, ktorý doteraz pôsobil v New Yorku Rangers. Na novej zmluve sa zatiaľ nedohodli ani New Jersey Devils a bek Will Butcher, Vegas Golden Knights a brankár Malcolm Subban či Calgary Flames a útočník Sam Bennett.

Vlani išli na arbitráž iba štyria hráči

Vedenie NHL čoskoro zverejní presné termíny jednotlivých pojednávaní, prebiehať budú medzi 20. júlom a 4. augustom 2019. Arbitráž nečaká ani jedného slovenského hokejistu. V oficiálnom zozname zástupcov profiligy figuruje aj Cédric Paquette, ktorý sa hneď po jeho zverejnení dohodol s Tampou Bay Lightning.

Pred rokom až 44 hráčom hrozila arbitráž, napokon ju však podstúpili len štyria - Jacob Trouba s Winnipegom Jets, Cody Ceci s Ottawou Senators, Calgary Flames s Brettom Kulakom a Anaheim Ducks s Brandonom Montourom. Z tohto kvarteta ešte aj Montour podpísal kontrakt pred verdiktom arbitrážneho sudcu. Zostávajúcich 40 hokejistov sa s klubmi dohodli na podmienkach spolupráce pred vytýčeným termínom.

Hráči čakajúci na arbitráž s klubmi NHL o novej zmluve 20. júla - 4. augusta 2019 Anaheim Ducks: Chase De Leo Boston Bruins: Danton Heinen Buffalo Sabres: Remi Elie, Jake McCabe, Evan Rodrigues, Linus Ullmark Calgary Flames: Sam Bennett, Ryan Lomberg, David Rittich, Rinat Valiev Carolina Hurricanes: Anton Forsberg, Brock McGinn Colorado Avalanche: J.T. Compher, Sheldon Dries, Ryan Graves Dallas Stars: Jason Dickinson Florida Panthers: MacKenzie Weegar Los Angeles Kings: Alex Iafallo Montreal Canadiens: Joel Armia, Charles Hudon, Artturi Lehkonen Nashville Predators: Rocco Grimaldi, Colton Sissons New Jersey Devils: Will Butcher, Connor Carrick, Mirco Mueller New York Rangers: Pavel Buchnevich, Jacob Trouba Philadelphia Flyers: Scott Laughton Pittsburgh Penguins: Zach Aston-Reese St. Louis Blues: Jordan Binnington, Joel Edmundson, Zach Sanford, Oskar Sundqvist Vegas Golden Knights: Malcolm Subban Washington Capitals: Christian Djoos, Chandler Stephenson Winnipeg Jets: Andrew Copp, Neal Pionk

