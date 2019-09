Anton Danko ohlásil kandidatúru na primátora Popradu, svoje rozhodnutie zhrnul do dvoch dôvodov

POPRAD 11. septembra (WebNoviny.sk) – Bývalý primátor Popradu Anton Danko, ktorého v predchádzajúcich voľbách porazil terajší primátor Jozef Švagerko, v utorok oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na post primátora Popradu ako nezávislý kandidát. Danko cíti podporu verejnosti.

Vyzbieral viac ako tritisíc podpisov

V uliciach Popradu podporilo svojím podpisom Dankovu kandidatúru viac ako tritisíc Popradčanov. To, že sa Anton Danko opätovne uchádza o post primátora, oznámil na utorňajšom brífingu krátko predtým, ako podal kandidačnú listinu. Svoje rozhodnutie kandidovať zhrnul do dvoch dôvodov. Prvým z nich je jeho vzťah k mestu, v ktorom žije celý život.

„Poprad mi nie je ľahostajný, žijem tu ja, moja rodina, moje deti. Popradu som venoval viac ako tretinu svojho aktívneho života, či už ako viceprimátor alebo na pozícii primátora mesta,“ uviedol Danko a dodal, že keď pred štyrmi rokmi odovzdával mesto svojmu nástupcovi Jozefovi Švagerkovi, Poprad bol vo výbornej finančnej kondícii s fungujúcou samosprávou a jej organizáciami, Poprad bol mestom, kde si podávali kľučku významné osobnosti, patril medzi špičku Slovenska, čo podľa Danka dnes už neplatí. „Nebudem túto tému ďalej rozvádzať ani rozoberať detaily. Môžem len konštatovať, že dnes tomu tak nie je."

Primátorom bol tri volebné obdobia

Ešte dôležitejší a významnejší je pre neho fakt, že v uliciach Popradu ho svojím podpisom podporilo viac ako tritisíc Popradčanov. „Pri osobných stretnutiach s občanmi mesta cítim veľkú podporu, ľudia chcú môj návrat,“ doplnil Danko, ktorý má za sebou dlhoročné skúsenosti v oblasti regionálnej politiky.

Na poste primátora pôsobil tri volebné obdobia, jedno na poste viceprimátora. Všetkým Popradčanom by rad odkázal "Poprad, hlavu hore, je čas vrátiť sa medzi tých najlepších", čo je vlastne slogan jeho predvolebnej kampane. V tomto duchu by chcel riadiť mesto, ak by uspel v novembrových komunálnych voľbách.

Kandidatúru na post primátora v Poprade doposiaľ oficiálne ohlásil poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Poprade Ondrej Kafka, Igor Wzoš a predseda predstavenstva Tatravagónky Alexander Beľjajev. Kandidatúru zvažuje aj súčasný primátor Jozef Švagerko. Počet kandidátov na post primátora ako aj na poslancov MsZ bude známy v stredu. Pracovisko prvého kontaktu MsÚ bude potenciálnym kandidátom k dispozícii dnes do polnoci, dovtedy môžu odovzdať svoje kandidačné listiny.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !