Anthony Joshua zdolal Povetkina technickým KO, britský šampión si brúsi zuby na titul WBC

LONDÝN 23. septembra (WebNoviny.sk) - Britský boxer Anthony Joshua dosiahol víťazstvo aj vo svojom 22. zápase v profesionálnom ringu a obhájil opasky organizácií WBA (Super), IBF, WBO a IBO.

V súboji superťažkej hmotnostnej kategórie zdolal vo Wembley pred 80 000 divákmi ruského vyzývateľa Alexandra Povetkina technickým KO v siedmom kole a pripravil mu len druhú prehru v 36. dueli kariéry, prvú pred stanoveným časom.

O triumfe rozhodol v druhej polovici

Povetkin vletel do súboja aktívne, no 28-ročný Joshua ustál všetky jeho zásadné útoky. Rus sa okrem toho dobre kryl a prvé minúty boli prekvapivo vyrovnané. V štvrtom kole začal dominovať rodák z Watfordu - hneď v jeho úvode nepríjemne trafil o 11 cm nižšieho súpera a spôsobil mu tržnú ranu nad ľavým okom. Obhajca opaskov si začal viac veriť, niekoľkokrát uspel so svojim zadným direktom.



Joshua rozhodol o triumfe na začiatku druhej polovice stretnutia, ktorý bol pôvodne vypísaný na dvanásť kôl. O jedenásť rokov staršieho Rusa najskôr trafil ľavým hákom a potom nasledoval úder sprava, ktorý poslal Povetkina do povrazov.

Rodák z Kurska napriek inkasovaným úderom pokračoval ďalej, no svoj koniec oddialil iba o malú chvíľu. Brit sériou presných úderov dostal protivníka opäť do úzkych a ringový rozhodca stretnutie uzavrel 1:01 min pred koncom siedmeho kola.

Duel nebol pre Joshuu jednoduchý

Joshua priznal, že duel preňho vôbec nebol jednoduchý. "Pár rokov dozadu by som takýto zápas nevyhral. Je to veľký tlak, pretože ma podporuje celá krajina. Energia priamo v ringu vrcholí a vy sa cítite pod tlakom. Neklamem," vyjadril sa Brit, na ktorého ostatných päť duelov prišlo do hľadiska dovedna až 400-tisíc divákov.

Joshua, ktorý vlani v apríli v súboji o titul zdolal Novozélanďana Josepha Parkra, bude chcieť potvrdiť svoje líderské postavenie v superťažkej váhe ziskom opasku v organizácii WBC.

Na súpera si počká do 1. decembra, keď sa uskutoční duel medzi Britmi Deontayom Wilderom a niekdajším šampiónom tejto hmotnostnej kategórie Tysonom Furym, ktorý v minulosti zdolal i legendárneho Ukrajinca Vladimira Klička. "Mojou prvou voľbou je Wilder, o ďalších možnostiach sa zatiaľ nechcem rozprávať," dodal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !