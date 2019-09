Ani po 11. partii sa nezrodil nový majster sveta v šachu, Caruana má v záverečnej partii výhodu

LONDÝN 24. novembra (WebNoviny.sk) - V Londýne nič nové. Aj jedenásta partia súboja o titul majstra sveta Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) medzi Nórom Magnusom Carlsenom a Američanom Fabianom Caruanom sa skončila remízou. Aktéri sa na nej dohodli po 55 ťahoch a 2:13 h nad šachovnicou.

A keďže aj predchádzajúcich desať partií o prestížny šachový trón sa skončilo patom, celkový stav je nerozhodný 5,5:5,5. V pondelok je na programe záverečná 12. partia v štýle kto z koho.

Jej víťaz sa stane majstrom sveta. V prípade, že sa opäť zrodí remíza, o šampiónovi rozhodne tajbrejk v tzv. rapid šachu. V 12. partii bude mať vyzývateľ Caruana výhodu bielych figúrok.

"V poslednej partii sa toho môže udiať veľa, obaja budeme pod tlakom," vyhlásil Caruana na webe denníka The Guardian. "Úvod ma prekvapil a potom som sa to rozhodol ´zavrieť´. Nebolo to dnes bohviečo, ale zasa žiadna katastrofa. Čo očakávam v pondelok? Záleží na tom, čo urobí môj súper. Ak to bude viesť k remíze, fajn, čaká nás rapid šach," skonštatoval obhajca titulu Carlsen.

Londýnsky súboj pod hlavičkou FIDE sa hrá s celkovou dotáciou 1 milión eur.

Zápas o šachový titul FIDE 2018 Magnus Carlsen (Nór.) - Fabiano Caruana (USA) 5,5:5,5 po XI. partii (0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5 0,5:0,5, 0,5:0,5 a 0,5:0,5)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !