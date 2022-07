Ani divadlá, ani reštaurácie. Toto sú miesta, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou nakazíte koronavírusom

Zariadenia sociálnych služieb, nemocnice, školy, športoviská.

To sú podľa údajov zo susednej Českej republiky ohniská, kde sa ľudia najčastejšie nakazia koronavírusom. Najmenej ľudí sa nakazilo v divadlách a hoteloch.

Väčšinu týchto údajov získali hygienici trasovaním. „Pri trasovaní máte oveľa väčšiu šancu, že zachytíte ohnisko v nejakej uzavretej komunite, ktorá vám nemá kam utiecť,“ povedal riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek pre ČT24.

Novembrová štatistika

Na opačnom konci rebríčka sú hotely, divadlá, obchody alebo reštaurácie či ďalšie služby, na ktoré dopadajú vládne opatrenia najviac, a to nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Situácia sa celoplošne zhoršuje v oboch krajinách.





Výskyt ochorenia COVID-19 na Slovensku má od jesene charakter zvýšenej incidencie, teda výskytu. Podľa už uzavretých novembrových štatistík to súvisí so zavlečením nákazy do niektorých firiem, sociálnych a zdravotníckych zariadení a rodín.

Zmenil sa aj charakter vekovo-špecifickej chorobnosti, zvyšuje sa počet nákaz u 45 až 54-ročných, ako aj u 65-ročných a starších osôb. Narastá výskyt v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj v zdravotníckych zariadeniach.

Zariadenia sociálnych služieb

V novembri bolo v DSS-kách 2 957 prípadov koronavírusu. Testy potvrdili pozitivitu spolu u 2 445 klientov a 512 zamestnancov.





Nie je to prekvapivý výsledok vzhľadom na fakt, že počet nových prípadov sa zvýšil aj vo vekovej skupine 65-ročných a starších. Aktuálne ich evidujeme celkovo 8 010, teda 15,6%. Pre porovnanie v októbri to bolo 12,4%, v septembri 11,5%, v auguste 8,5% a 5,9% v júli.





Najviac nakazených za celé obdobie epidémie zaznamenali u 45 až 54-ročných, najmenej u detí do 10 rokov. Nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 sa však ukázal vo všetkých vekových skupinách.

Nemocnice

Pokiaľ ide o zdravotníckych pracovníkov, v novembri sa ich nakazilo 3 814 a tento počet sa podľa predpokladov bude ďalej zvyšovať.





V nemocniciach sa nakazilo 616 lekárov, 1 825 stredného zdravotníckeho personálu, 304 pomocného zdravotného personálu a 1 069 iných zdravotníckych pracovníkov. Ide o spoločné údaje zo zdravotníckych, ako aj sociálnych zariadení.





Údaje o nakazených zo školského prostredia za Slovensko k dispozícii nemáme, ale v Českej republike získali zaujímavé údaje. Po návrate detí a učiteľov do školy počas septembra zaznamenali rapídny nárast nakazených.

Školy

Keď sa v polovici októbra školy uzavreli, nastal prepad a v decembri sa čísla zase dvíhajú. Údaje zo zahraničia však ukazujú, že školy nepredstavujú veľké ohniská nákazy.





Vedci z Reykjavíku počas jari sledovali dospelých aj deti, spolu 40-tisíc ľudí, ktorí boli v povinnej karanténe. Na základe trasovania a genetického sekvenovania vírusu odhalili zaujímavé výsledky.





Deti mladšie ako 15 rokov boli až o polovicu menej náchylné na to, že sa infikujú vírusom COVID-19 ako dospelí. Zároveň sú tiež o polovicu menej náchylné na prenos nového koronavírusu.

Športoviská

Dá sa povedať, že všeobecne otvorené školy nepredstavujú veľké riziko. Potvrdili to aj iné čiastkové výskumy po celom svete. Nákaza pochádzajúca z akademického prostredia je zároveň dokázateľne šírená prostredníctvom dospelých, nie deťmi.





Čo sa týka športovísk, ani tu Slovensko nemá k dispozícii štatistické údaje. Nakoľko sú však športové a rekreačné zariadenia u nás dlhodobo zatvorené, v tomto prípade sa výsledky u nás a v Českej republike zrejme budú líšiť.

Nič sa však nemení na tom, že obe krajiny bojujú s narastajúcim počtom nakazených a hospitalizovaných pacientov s COVID-19. Preto vlády odporúčajú zodpovedný prístup k bezpečnostným opatreniam, a to najmä počas blížiacich sa sviatkov.

