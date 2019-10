Angelini slávi svoju prvú storočnicu a pri tejto príležitosti predstavila špeciálne logo

24.10.2019 (Webnoviny.sk) - Skupina Angelini si pripomína sto rokov svojej existencie a pri tejto príležitosti predstavila špeciálne narodeninové logo. Skupina je svedkom exponenciálneho rastu vďaka neustálemu inovovaniu, pričom dnes je vo farmaceutickom priemysle i širokou verejnosťou (mass market) vnímaná ako medzinárodný líder v oblasti zdravotnej starostlivosti a zdravia. Skupina pôsobí už v 17 štátoch sveta, pričom na Slovensku odštartovala svoje aktivity v roku 2007 ako Angelini Pharma Slovenská Republika po akvizícii partnerskej spoločnosti CSC Pharmaceuticals.

Špeciálne narodeninové logo venované 100. výročiu spoločnosti sa postupne objavuje v internej i v externej komunikácii. Verejnosť ho zaznamená i v rámci produktových kampaní. Nové logo, ktoré navrhla komunikačná agentúra Armando Testa na počesť historickej spolupráce, vyjadruje históriu, súčasnosť a budúcnosť skupiny v niekoľkých centimetroch štvorcových.

Grafický prvok v sebe strategicky ukrýva viacero významových odkazov: logo Angelini a písmeno "A", ktoré súvisia hlavne s farmaceutickými výrobkami. Sú vyjadrením pevnosti, precíznosti a presnosti. 100-ročný medzník a jeho význam je vyjadrený sloganom "V budúcnosti od roku 1919". Týchto pár slov pritom presne vystihuje podnikateľský kódex rodiny Angelini: spoľahlivosť a neutíchajúcu snahu inovovať.

Okrem loga spoločnosť Angelini pripravila i špeciálnu webovú stránku venovanú stému výročiu — http://www.angelini100.com/ — návštevníci na nej nájdu aktuálne informácie o akciách, ktoré skupina naplánovala pri príležitosti významného výročia a& to nielen pre svojich zamestnancov, ale i& pre širokú verejnosť.

"Oslava 100. výročia založenia našej skupiny prináša silné emócie. Pozeráme sa do budúcnosti s hlbokým rešpektom k našim zásadám a firemnej filozofii, ktorá dnes naberá nový dych, a to aj vďaka obetavosti novej generácie, najmä mojej dcéry Thei Paoly a jej manžela Sergia. Chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí pracujú v skupine Angelini, našim klientom, partnerom a zainteresovaným stranám, ktoré do nás vkladali svoju dôveru posledných 100 rokov." – povedal Francesco Angelini, prezident skupiny Angelini.

Angelini je poprednou medzinárodnou skupinou, vo farmaceutickom priemysle a v odvetví mass market patrí medzi lídrov v oblasti zdravotnej starostlivosti a zdravia. Skupina Angelini vznikla v roku 1919 v Taliansku, pričom tento rok oslavuje svoje 100. výročie. Angelini pôsobí v 17 krajinách, má 6 000 zamestnancov a obrat vo výške 1,6 miliardy eur. Vo farmaceutickom odvetví sa Angelini zameriava predovšetkým na oblasť bolesti, zápalov a na oblasť duševného zdravia. Produkty spoločnosti Angelini sa predávajú v 70 krajinách po celom svete, a to nielen vďaka priamemu pôsobeniu na trhoch, ale aj vďaka strategickým alianciám s poprednými medzinárodnými farmaceutickými skupinami a lokálnymi spoločnosťami.

Skupina Angelini tiež pôsobí v oblasti osobnej hygieny – prostredníctvom spoločnosti Fater (spoločný podnik vytvorený v spolupráci s Procter & Gamble), ktorá je lídrom na talianskom trhu s absorpčnými hygienickými výrobkami a kľúčovým hráčom na európskom trhu s bielidlami. V odvetví strojných zariadení pôsobí skupina Fameccanica, ďalší spoločný podnik s P&G, ktorá je svetovým lídrom v navrhovaní, výstavbe a inštalácii integrovaných výrobných liniek pre trh s jednorazovými absorpčnými hygienickými výrobkami. Angelini Beauty je obchodná jednotka zameraná na oblasť kozmetiky a parfumov prostredníctvom licencií so svetom módnych a luxusných značiek. Vo vinárskom odvetví prevádzkuje Bertani Domains šesť vinárskych závodov s celkovou výrobnou kapacitou približne 4 miliónov fliaš ročne.

https://www.angelini.sk, http://www.angelini100.com/, https://www.angelinipharma.com

