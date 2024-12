Andrej Kiska odvolil poslednýkrát ako prezident a adresoval ľuďom výzvu

POPRAD 25. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý v sobotu dopoludnia už tradične spolu s manželkou odvolil v Poprade na mestskom úrade, vyzval opäť ľudí, aby prišli voliť. Osobitne pozval tých, ktorí sú presvedčení o tom, že Európska únia je výborný projekt.

„Európska únia dnes čelí viacerým výzvam, historicky prvýkrát máme krajinu, ktorá chce odísť z Európskej únie, máme diskusie o tom, či viac Európy alebo menej, sú tu aj názory o viacrýchlostnej integrácii. Práve preto je dôležité, aby sme v týchto, nie jednoduchých časoch, mali europoslancov, ktorí budú mať silný mandát, aby bolo počuť hlas silného sebavedomého Slovenska v silnej a sebavedomej Európe,“ povedal pre médiá Kiska, pre ktorého to boli v pozícii prezidenta SR posledné voľby.

Mobilizácia extrémistov

Prezident zároveň pripomenul, že na Slovensku chce podľa prieskumov väčšina ľudí zotrvať v Európskej únii a vidí výhody tohto projektu.

„Práve títo ľudia by dnes nemali ostať doma. Vidíme, že sa mobilizujú extrémisti, vidíme množstvo bilbordov a aktivít po celom Slovensku, nesmieme si nechať našu Európu ukradnúť, je to naša Európa. Som presvedčený o tom, že mať rád svoje mesto, svoj región a krajinu, absolútne nie je v protiklade s tým, že človek je presvedčeným Európanom,“ skonštatoval.





Podľa Kisku je dôležité, aby nás v Európskom parlamente nereprezentovali ľudia, s ktorými nezdieľame rovnaké hodnoty.

Päť rokov ubehlo ako voda

Andrej Kiska je presvedčený o tom, že vo všeobecnosti je pri voľbách je dôležité voliť nie podľa sľubov, ale aj podľa toho, čo daný človek dokázal, čo spravil pre krajinu, región či mesto.





Je to pre neho dôležitý signál aj v prípade nových ľudí, ktorí do politiky vstupujú. „Hovorí sa, že strom sa pozná po ovocí, človeka poznáme podľa jeho činov, a nie podľa jeho sľubov,“ uviedol s tým, že on sám si dnes vybral stranu, s ktorou zdieľa hodnoty, ale dôležití pre neho boli aj ľudia, ktorí ju reprezentujú.





Na adresu svojej rozlúčky s pozíciou prezidenta SR skonštatoval, že päť rokov ubehlo ako voda. „Je na ľuďoch, aby zhodnotili, čo počas nich vyšlo a čo nevyšlo. Ja viem jedno, robil som všetko preto, aby sme zabojovali za ľudí," povedal.

