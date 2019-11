Anastastia Kuzminová sa teší zo snehu na sústredení vo Švajčiarsku, uvažuje však o konci kariéry

LENZERHEIDE 29. októbra (WebNoviny.sk) - Úspešná slovenská reprezentantka v biatlone Anastastia Kuzminová má ešte niečo viac ako mesiac na to, aby vyladila formu na sezónu 2018/2019. Trojnásobná olympijská šampiónka sa od aktuálneho víkendu pripravuje vo švajčiarskom zimnom stredisku Lenzerheide.

Po celodennej ceste z Banskej Bystrice ju v sobotu večer privítalo vo Švajčiarsku sneženie. "Privítalo nás vianočné počasie. Od nedele môžeme ísť na to," napísala 34-ročná rodáčka z Ruska na facebooku a pripojila aj fotografiu. Ďalšiu ponúkla priaznivcom v nedeľu večer, v rukách držala paličky a sneh jej siahal až po kolená. "Viac snehu, viac šťastia," doplnila. Seriál Svetového pohára sa začne v decembri v slovinskej Pokljuke.

Veľa dôvodov skončiť

Šesťnásobná medailistka zo ZOH isto nechce podliezť úspechy z predchádzajúcej sezóny Svetového pohára. V celkovom hodnotení bola druhá a malý glóbus získala za šprinty aj za stíhacie preteky. Pred Lenzerheide absolvoval Kuzminová sústredenie v rakúskom Ramsau, trénovala však aj v domácich podmienkach či v neďalekom Česku. Počas leta úspešná biatlonistka zvažovala, či bude pokračovať v kariére.

"Rozhodovanie, či mám pokračovať v kariére, bolo veľmi náročné. Vždy je najlepšie skončiť na vrchole a moja predchádzajúca sezóna bola zatiaľ najlepšia. Mala som veľa dôvodov skončiť, ale mnoho ďalších dôvodov pokračovať," priznala vo videovizitke na IBU TV a pokračovala: "Uvidím, aké to bude na začiatku decembra, keď sa začne seriál Svetového pohára. Ak sa budem cítiť dobre, tak budem pokračovať do konca sezóny. Ak nie, bude čas skončiť."

Chýba jej zlato z majstrovstiev sveta

Anastasia Kuzminová má na svojom konte tri zlaté medaily z troch rôznych zimných olympiád - vo Vancouveri 2010, Soči 2014 a Pjongčangu 2018. Stále však má pred sebou vysoké ciele. "Olympijské zlato je sen každého športovca, ja som nebola výnimkou. Keď sa mi to splnilo, boli to nádherné pocity. Prichádzali však nové sezóny a nové výzvy, napríklad štyrikrát nula, teda dvadsať sklopených terčov," priznala s úsmevom. V ročníku 2018/2019 budú vrcholom marcové majstrovstvá sveta vo švédskom Östersunde a aj tam by chcela uspieť. "Na majstrovstvách sveta som už získala bronz aj striebro, ale zlato mi ešte chýba. Rada by som doplnila svoju zbierku," prezradila Kuzminová.





Zamyslela sa aj nad tým, čo bude robiť po skončení športovej kariéry. V prvom rade sa chce venovať rodine, no ešte sa nerozhodla, akú profesiu bude popri tom vykonávať. Vo videovizitke na IBU TV prezradila aj viac zo svojho súkromia, ako syn Jelisej a dcéra Olivia vnímajú, že obaja obaja ich rodičia sa venujú profesionálnemu športu.

