Anastasia Kuzminová bilancovala úspešnú kariéru, pády a prehry ju posúvali ďalej ku víťazstvám

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Od ostatného leta až do marca bola slovenská reprezentantka v biatlone Anastasia Kuzminová v tréningovom a súťažnom kolotoči prevažne v zahraničí, teraz si však ruská rodáčka užíva chvíle na Slovensku, ktoré nikdy nenazve inak ako svoj domov.

V súčasnosti síce absolvuje mnoho stretnutí s fanúšikmi, sponzormi a ďalšími podporovateľmi, ale tieto chvíle si užíva. "Momentálne sa mám výborne. Prišiel čas po sezóne, je to také relaxačné obdobie. Práve teraz je priestor pre stretnutia s fanúšikmi, ale aj ďalšími podporovateľmi," prezradila 34-ročná Kuzminová počas piatkového oceňovania na pôde ministerstva obrany z rúk rezortného šéfa Petra Gajdoša. "Počas cestovania po súťažiach sa aj nám doma nakopia isté veci, po skončení súťažného ročníka musíme žiť aj obyčajný ľudský život. Je to čas pre rodinu a najmä deti," pokračovala.

Stále je aktívnym športovcom

Pre trojnásobnú olympijskú šampiónku je súčasné posezónne obdobie trochu špecifické v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Nedávno totiž oznámila koniec individuálnej kariéry a ak bude pokračovať v profesionálnom športe, tak už iba ako členka slovenskej štafety.

"Stále zostávam na pozícii aktívneho športovca, keďže v budúcej sezóne možno nastúpim ako členka štafiet. Je to stále otvorená záležitosť. Ako zodpovedný vrcholový športovec nesmiem ubrať z tréningových jednotiek, ale bude to v obmedzenom štýle. Individuálna kariéra je ukončená, momentálne by som chcela byť a snažím sa byť podporou pre ďalšie dievčatá. Som veľmi rada, že ma vnímajú ako vzor. Mnoho športovcov sa chce podobať na Nasťu Kuzminovú a to musíme využiť, aby sme motivovali mládež a propagovali športové hnutie," prezradila s hrdosťou i skromnosťou v hlase. V športe plánuje pôsobiť aj po definitívnom konci kariéry a chce zostať na Slovensku.

Minister Gajdoš verejne prezentoval ponuku nájsť pre Kuzminovú miesto v štruktúrach Vojenského športového centra Dukla aj po tom, ako definitívne zavesí malorážku na klinec. "Ešte je čas na detaily. Chce to čas na diskusiu pri osobných stretnutiach. Som otvorená všetkým možnostiam, kým je záujem o moje zotrvanie v Dukle. Nejaká činnosť sa nájde," hovorí úradujúca majsterka sveta v šprinte zo švédskeho Östersundu.

Najkrajšie zážitky na Slovensku

Ako to už chodí, po konci kariéry, či už úplnom alebo čiastočnom, prichádza čas bilancovania. Aká teda bola v podaní Anastasie Kuzminovej?





"Moja individuálna kariéra sa síce nezačala na Slovensku, ale tie najkrajšie zážitky som mala počas ostatných desať rokov ako reprezentantka SR, keď som bola spokojná s rodinou na Slovensku aj s rodinou, kde sme našli druhý domov. Kariéra na Slovensku sa nedá popísať pár slovami. Jej súčasťou boli veľké víťazstvá, ale aj prehry. A práve tie posilňovali a dalo sa kráčať ďalej a bojovať o lepšie výsledky," poznamenala na podnet agentúry SITA a plynule pokračovala: "Nedá sa povedať, že niektorý moment z kariéry bol najkrajší. Každé obdobie bolo niečim výnimočné. Možno by niekto zostal prekvapený, ak by som vyslovila niektoré momenty, počas ktorých som utrpela veľké prehry. Ale aj vďaka takýmto okamihom som získala viac sily a podarilo sa mi postaviť na nohy a bojovať ďalej. Každý sa poteší z výhier, ale za každým triumfom viackrát stoja pády až na kolená z únavy a niekedy aj veľké prehry. Pekné výsledky z olympiád si pamätá každý, ale v kariére som mala aj iné, menej príjemné chvíle."

S deťmi je na sto percent

Kuzminová už v minulosti viackrát podčiarkla, že si neskutočne užíva chvíle v domácom prostredí v kruhu najbližších a rodiny. "Je to niečo iné, ako počas sezóny, pretože v tom čase sa o deti starali svokrovci či priatelia.Teraz si môžem povedať, že som šťastná mamička, som s deťmi na sto percent. Rodičovstvo však nie je menej náročné ako súťaženie. Rovnako ako v športe musí človek odovzdať všetko - bez práva na dovolenku či voľno," prezradila. Nedeliteľnou súčasťou rodiny Kuzminovcov je biatlon a natíska sa teda otázka, či by Anastasia a jej manžel Daniel, ktorý je v tomto odvetví trénerom, chceli, aby sa ich deti venovali biatlonu.





"Keby sa tomu chceli venovať a mysleli to vážne, podporila by som ich. Je ešte veľmi skoro o tom hovoriť, ktorý šport si vyberú. Moje deti teraz rady skúšajú všetko. Sú v takom veku, kde ešte nemusí padnúť definitívne rozhodnutie. Dávam tomu čas a priestor," poznamenal na otázku agentúry SITA.

