Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková majú medailové ambície na MS v biatlone 2019

ÖSTERSUND 6. marca (WebNoviny.sk) - Vo štvrtok 7. marca sa vo švédskom Östersunde začnú majstrovstvá sveta v biatlone. Táto severská krajina bude hostiť svetový šampionát po piaty raz, z toho tretíkrát v tom istom stredisku.

Prvou disciplínou programu budú štvrtkové miešané štafety na 2 x 6 km a 2 x 7,5 km so začiatkom o 16.15 SEČ. Prvýkrát v histórii svetových šampionátov rozdajú organizátori až 12 kompletov medailí, premiéru si odbije miešaná štafeta jednotlivcov.

Slovensko rozhodne nechce byť do počtu na vrcholnom podujatí sezóny. Najväčšími medailovými nádejami sú Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková. Trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová už dávnejšie ohlásila, že aktuálna sezóna je posledná v jej úspešnej kariére. V jagavej zbierke jej stále chýba zlato z majstrovstiev sveta (bilancia 0-1-1) a tomuto cieľu podriadila celú prípravu.

Kuzminová má menšie problémy

Držiteľku šiestich olympijských kovov Kuzminovú trápia pred štartom svetového šampionátu menšie zdravotné problémy, pre ktoré vynechá aj štvrtkovú ouvertúru. V aktuálnej sezóne SP má na svojom konte tri pódiové umiestnenia, na najvyšší stupienok sa postavila v šprinte v nemeckom Ruhpoldingu a v pretekoch s hromadným štartom v českom Novom Meste na Morave. V celkovom poradí SP jej patrí priebežná štvrtá priečka.

"Vrchol zimy je posunutý až na jar, takže formu sme museli vystupňovať až na marec,“ povedala Anastasia Kuzminová pred odchodom na MS pre denník Šport. K záverečnej príprave na Slovensku dodala: "Keď sme sa vrátili zo Svetového pohára v Spojených štátoch, našli sme útočisko od minulého týždňa v Osrblí. Táto príprava mi prospela. Pre mňa je dôležité cítiť sa dobre fyzicky aj psychicky a psychohygiena je najlepšia doma pri mojich deťoch. Mohla som stihnúť aj kvalitný dvojfázový tréning v Osrblí, aj byť s nimi. Najlepšie spojenie čo sa týka záverečnej prípravy pred majstrovstvami sveta.“

Tretí štart Ivony Fialkovej

Zverenkyňa Anny Murínovej a Martina Bajčičáka Paulína Fialková by v Östersunde rada nadviazala na vynikajúce výsledky zo Svetového pohára 2018/2019. Dvadsaťšesťročná Breznianka zažíva životnú sezónu, keď síce stále čaká na premiérový triumf vo SP, no dokázala sa už päťkrát postaviť na stupne víťazov.

V priebežnom poradí SP okupuje skvelú šiestu priečku. Spolupráca s bývalým úspešným bežcom na lyžiach Martinom Bajčičákom prináša ovocie v podobe skvelých bežeckých výkonov, ku ktorým Fialková pridala aj vylepšenú streľbu. Na uplynulom šampionáte v Hochfilzene 2017 skončila najlepšie na 10. mieste v pretekoch s hromadným štartom a na 12. pozícii skončila v stíhacích pretekoch. Na základe tohtosezónnych výsledkov by sa zo Švédska rada vrátila domov s cenným kovom.

Štvoricu slovenských žien dopĺňajú mladšia sestra Paulíny Ivona Fialková a Terézia Poliaková. Dvadsaťštyriročnú Ivonu Fialkovú čaká tretí štart na MS. V aktuálnej sezóne stále čaká na prenikavejší úspech a mohla by ho dosiahnuť práve na svetovom šampionáte. Dvadsaťdeväťročná Poliaková sa v tomto ročníku SP trápila najmä v bežeckej stope. Jej najlepším výsledkom na MS je 37. miesto vo vytrvalostných pretekoch spred štyroch rokov z fínskeho Kontiolahti.

Medzi favoritkami aj Wiererová a Vittozziová

Cestu za cennými kovmi bude chcieť Kuzminovej a P. Fialkovej znepríjemniť najmä talianske duo Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová.

Prvá a druhá žena priebežného poradia SP si v aktuálnom ročníku pripísali na svoje konto zhodne po dve víťazstvá, počas sezóny sa prezentujú stabilnými výkonmi, čo z nich robí najväčšie favoritky na medailové pozície. Zahanbiť sa nebudú chcieť ani Nórky Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová-Roiselandová.





Najmä druhá menovaná Olsbuová-Roiselandová bude chcieť nadviazať na tri tohtosezónne triumfy z pretekov SP. Takisto tri víťazstvá má na svojom konte ďalšia "matadorka" Kaisa Mäkäräinenová. Už 36-ročná Fínka by rada rozšírila svoju zbierku cenných kovov z MS. Má ich zatiaľ šesť vrátane jedného zlata.

Medzi mužmi v tejto sezóne kraľuje Bö

Medzi mužmi bude najväčším favoritom vo všetkých disciplínach líder priebežného poradia aktuálnej sezóny SP Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný Nór zvíťazil v tomto ročníku SP v dvanástich z osemnástich pretekov a premiérový veľký krištáľový glóbus má už prakticky vo vrecku. Jeho najvážnejšími konkurentmi budú druhý muž poradia SP Rus Alexander Loginov a tiež už legendárny Francúz Martin Fourcade.





Jedenásťnásobný majster sveta Fourcade vynechal uplynulé dve kolá SP v zámorských strediskách a sústredil sa na prípravu pred MS. Na domácom snehu sa budú chcieť čo najlepšie ukázať aj švédski reprezentanti, ktorým sa darilo aj vlani na ZOH 2018 v Pjongčangu. Vybojovali tam nečakané zlato v štafete a Sebastian Samuelsson pridal strieborný kov v stíhacích pretekoch.

Slováci premiérovo pod vedením Kuzmina

Slovenskí reprezentanti sa na svetovom šampionáte premiérovo predstavia pod vedením Daniela Kuzmina. Pre 35-ročného Mateja Kazára to budú jedenáste a zároveň posledné MS v kariére, keďže po aktuálnej sezóne sa rozlúči so súťažnými bežkami a puškou.





"V máji budem mať 36 rokov, a to je tak akurát. Potrebujem byť už doma každý deň s rodinkou a pomáhať jej. Na to, aby som dal v Östersunde dôstojnú bodku za mojou kariérou, sme sa pripravovali celý rok. Chcelo by to, aby nám vyšli individuálne štarty a najmä štafety. Osobne by som chcel atakovať prvú dvadsiatku," uviedol Matej Kazár v rozhovore pre denník Šport.

Najlepšie umiestnením Slovákom v poradí aktuálnej sezóny SP je na 60. mieste Martin Otčenáš. Tridsaťjedenročný Popradčan si bude chcieť zapísať dobrý výsledok aj v Östersunde. Dvadsaťosemročný Tomáš Hasilla dosiahol na uplynulom svetovom šampionáte v Hochfilzene svoj životný výsledok, keď skončil v rýchlostných pretekoch na skvelom 16. mieste. Tak vysoko nebol nikdy ani v SP a pokúsi sa nadviazať na úspech z rakúskeho strediska. Kvarteto reprezentantov SR dopĺňa Michal Šíma.





Slovensko získalo v doterajšej histórii svetových šampionátov tri cenné kovy. O dva sa postarala Anastasia Kuzminová, keď si vybojovala striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom v Pjongčangu 2009 a bronz pridala o dva roky neskôr v rýchlostných pretekoch v ruskom Chanty-Mansijsku. Premiérovú medailu pre SR v ére samostatnosti má doma Martina Halinárová. Má strieborný lesk a patrí jej za druhé miesto v stíhacích pretekoch vo fínskom Kontiolahti 1999.

