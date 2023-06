Analytici predstavili model príspevkov na dorovnanie regionálnych rozdielov platov učiteľov

Analytici Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) predstavili model príspevkov, ktoré by mohli dorovnať regionálne rozdiely konkurencieschopnosti učiteľských platov na Slovensku.

V modeli rozdelili Slovensko na 16 oblastí. Ak by sa zaviedol maximálny príspevok, zárobky učiteľov by sa mohli vyrovnať zárobkom iných vysokoškolsky vzdelaných ľudí v regióne.

Dorovnanie platov najväčšmi potrebujú pedagógovia a odborní zamestnanci na západnom Slovensku. V spoločnom komentári, o ktorom tlačovou správou informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ), to uviedli analytici IVP a ÚHP.

Nerovnosť platov v regiónoch

Pri meraní atraktivity učiteľského povolania konkurencieschopnosťou platov sa ukazuje, že nie je rovnaká vo všetkých regiónoch. Tam, kde sú vyššie relatívne mzdy, zarábajú pedagógovia menej, než iní vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci na trhu práce. Školy tu aj zvyknú hľadať nových zamestnancov častejšie.

Pri porovnaní priemerných miezd vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov so mzdami pedagógov, sa výška zárobkov učiteľov v jednotlivých regiónoch výrazne líši. Pri porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami majú relatívne najnižšie platy pedagógovia pôsobiaci v Trnavskom a Bratislavskom kraji. V daných regiónoch tiež školy mávajú viac voľných pracovných miest. Ukazuje to nízku atraktivitu

učiteľstva v niektorých regiónoch, a tiež to môže zdôvodniť potrebu čiastočného dorovnania rozdielov.

Zaostávame za priemerom štátov Únie

„Úplné dorovnanie platov na úroveň platov vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov (bez stropovania na hraniciach oblastí) by si vyžadovalo ročný rozpočet na úrovni 195 miliónov eur. Avšak už pri využití 50 miliónov eur by sa takmer na celom Slovensku podarilo dosiahnuť platy vo výške približne 90 percent mzdy VŠ vzdelaných zamestnancov v danej oblasti (rok 2020), čo predstavuje priemer v krajinách EÚ v OECD v roku 2019,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Analytici upozorňujú, že hoci by regionálna diferenciácia platov pomohla zlepšiť situáciu v regiónoch, kde sú vyššie relatívne mzdy, nenahradí plošné zvyšovanie platov. Ak by sa aj takéto príspevky zaviedli, priemerná mzdová úroveň pedagogických i odborných zamestnancov by stále zaostávala za priemerom štátov EÚ v OECD.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.