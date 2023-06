Analytici očakávajú, že sa inflácia bude v najbližších mesiacoch zmierňovať. Jej úroveň však zostane vysoká

Inflácia by sa mala v ďalších mesiacoch podľa analytikov zmierňovať.

Vo februári sa pritom medziročná miera inflácie vrátila na úroveň z konca minulého roka, keď dosiahla rekordných 15,4 %.

Infláciu ťahali aj vo februári nahor hlavne potraviny, bývanie a energie, na ktoré smeruje približne polovica výdavkov domácností.

Inflácia bude nižšia než vlani

„Očakávame, že v ďalších mesiacoch sa inflácia bude postupne zmierňovať,“ povedala analytička 365.bank Jana Glasová.

Do spomaľovania spotrebiteľských cien by sa mal začať podľa nej premietať hlavne pomalší rast cien agrokomodít a potravín vo svete a tiež lacnejšie energie.

„Inflácia bude v tomto roku pravdepodobne nižšia ako minulý rok, naďalej sa však udrží na vysokej úrovni. Nateraz očakávame priemernú infláciu za rok 2023 okolo 10 %, pričom nevylučujeme ani pomalší rast cien,“ skonštatovala analytička.

Zamestnanci môžu pýtať viac

Analytici Slovenskej sporiteľne očakávajú priemernú mieru inflácie v tomto roku na úrovni 12 %. Najväčšou otázkou v tomto roku podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka ostáva, akým spôsobom sa budú podniky vysporiadavať s nárastom niektorých nákladových položiek, predovšetkým zo strany miezd.





Zamestnanci v prostredí vysokej inflácie a stále nízkej nezamestnanosti prirodzene žiadajú podľa analytika nárast miezd, ktorý bude aspoň čiastočne kompenzovať nárast cenovej hladiny a pokles ich kúpyschopnosti.

„Toto však bude naďalej tlačiť na nákladovú stranu v podnikoch a bude premietané do konečných cien,“ hovorí Horňák.

Iné nákladové tlaky poľavia

Na druhej strane sú však niektoré nákladové tlaky, ako energie na trhoch, preprava, či ponukové problémy, ktoré sa postupne zvoľňujú a spolu s očakávaným oslabovaním dopytu pre pokles reálnych miezd budú zmierňovať tlak na rast cien.





„Prevažovať budú najmä tlaky tlačiace rast cien smerom nadol, čo sa bude prejavovať v postupnom poklese medziročnej miery inflácie,“ uviedol Horňák.





Dvojcifernú infláciu na Slovensku tak za súčasných okolností očakáva približne do začiatku štvrtého kvartálu, výraznejšie zmiernenie medzimesačného rastu cien predpokladá v druhom štvrťroku.

Vklady trpia už šesť rokov

Aj analytička Wood & Company Eva Sadovská očakáva v tomto roku priemernú hodnotu inflácie okolo 10 %. „Na nízke úrovne inflácie, napríklad okolo 2 %, teda okolo inflačného cieľa eurozóny, môžeme zabudnúť,“ poznamenala Sadovská.

Vysoká úroveň inflácie nie je podľa nej dobrou správou pre peňaženky domácností. Nielenže oslabuje reálny rast platov, ale znehodnocuje aj úspory obyvateľov na účtoch v bankách.





„Inflácia valcovala vlani úroky na bankových vkladoch už šiesty rok po sebe. Ani v roku 2023 tomu nebude inak,“ dodala Sadovská.

Maďarsko je na tom najhoršie

Z regionálneho pohľadu je vyše 15-percentná inflácia na Slovensku podľa hlavného ekonóma ČSOB Mareka Gábriša stále najnižšia spomedzi krajín V4.

V Česku februárová inflácia mierne poklesla na 16,7 %, ale stále je v blízkosti 30-ročných maxím. V Poľsku dosiahla februárová inflácia 18,4 %.





„V Maďarsku je inflácia suverénne najvyššia v celom regióne V4 na úrovni 25,4 %, a to aj napriek snahám o regulovanie rôznych tovarových položiek,“ povedal Gábriš.

