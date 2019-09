Americký prezident Trump útočí na McCaina aj po smrti, nikdy nebol jeho fanúšikom

WASHINGTON 19. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump neprestal s útokmi na zosnulého republikánskeho senátora Johna McCaina ani pol roka po jeho smrti.

"Nikdy som nebol fanúšikom Johna McCaina, a ani nikdy nebudem," vyhlásil prezident v utorok pred novinármi v Bielom dome. McCain, dlhoročný senátor za Arizonu, ktorý v roku 2008 kandidoval za prezidenta a prehral s Barackom Obamom, zomrel v auguste minulého roka na rakovinu.

McCain najhorší z triedy

Trump naňho v žiadnom prípade nezabudol a aj cez víkend mu venoval sériu nahnevaných tvítov. V jednom z nich napríklad napísal, že počas štúdia na Námornej akadémii Spojených štátov bol McCain údajne "najhorší z triedy".

Na Trumpove neustále výpady na svojho otca reagovala v utorok aj McCainova dcéra Meghan. "Trávi víkendy svojou posadnutosťou velikánmi, pretože vie - a aj ja to viem, a všetci to vieme - že on velikánom nikdy nebude," povedala Meghan McCain o Trumpovi.

Veľký kritik Trumpa

McCain bol Trumpovým najväčším kritikom zvnútra jeho Republikánskej strany, často kritizoval okrem iného jeho zahraničnú politiku a nacionalistické videnie sveta.

"Americký prezident nevedie slobodný svet takým spôsobom, že gratuluje diktátorom k víťazstvu vo falošných voľbách," vyhlásil napríklad v marci minulého roku po tom, ako Trump zagratuloval Vladimirovi Putinovi k opätovnému zvoleniu za ruského prezidenta.

"Všetci zvolení predstavitelia, vrátane prezidenta, musia rešpektovať fakt, že Ameriku spravili veľkou ľudia z celého sveta. Práve úcta voči ľuďom celého sveta musí byť základom amerického vlastenectva, a kto to odmieta, je proti samotnej základnej myšlienke Ameriky," povedal McCain v januári 2018 po tom, ako sa Trump pýtal kongresmanov, prečo by mali Spojené štáty prijímať ďalších imigrantov z Haiti a iných "špinavých dier" v Afrike, a zisťoval, či by nemohli prijímať radšej imigrantov z krajín ako Nórsko.

