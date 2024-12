Americký neurológ odhalil ideálny čas pre šálku kávy

O pití kávy sa už napísalo mnoho. Kedy je však najlepší čas dopriať si obľúbený nápoj tak, aby bol jeho povzbudzujúci účinok skutočne citeľný?

Odpoveď na otázku, ktorú si možno kládol nejeden milovník kávy, konečne odhalil americký neurológ Steven Miller z Federálnej univerzity lekárskych vied v Marylande.

Existuje názor o tom, že pitie kávy sa rovnako ako fajčenie cigariet viaže na každodenné činnosti a zvyky.

Znamená to, že niektorí ľudia vstanú a už zo zvyku vypijú šálku kávy, prípadne si doprajú rannú cigaretu. Steven Miller však tvrdí, že ak vypijeme šálku milovaného espressa hneď po zobudení, dávku kofeínu z neho neprijme naše telo tak dobre, ako by to spravilo v čase od 9:30 do 11:30.

Kľúčom je hormón kortizol

Presne toto časové rozmedzie je podľa amerického neurológa ideálne na konzumáciu kávy: „Dali ste si niekedy svoju šálku kávy a mali ste pocit, že nezabrala?“ pýta sa na svojom blogu Miller a zároveň ponúka vysvetlenie: „Riešením je koncept, ktorý je extrémne zaujímavý, no málokedy diskutovaný: chronofarmakológia.“ Chronofarmakológiu Miller na svojom blogu vysvetľuje ako „štúdium vzájomnej interakcie biorytmu človeka a účinku drogy“.

Na prvý pohľad znie vedcova teória komplikovane, no v skutočnosti je to pomerne jednoduché. Portál dailymail.co.uk ju ozrejmil prostredníctvom hormónu kortizol, ktorý okrem iného kontroluje aj ľudský biorytmus a pomáha človeku aktivovať jeho čulosť.

Z kávy sa dá dostať maximum

Keď teda človek vypije kávu v čase od 8:00 do 9:00, kedy hladina kortizolu v krvi dosahuje vyššie čísla, telo sa zachová ku kofeínu odmietavo a jeho účinok v konečnom dôsledku potlačí. Pokiaľ si však „kávičkári“ doprajú šálku lahodného nápoja v ideálnom čase o 10:30 – približne vtedy začne účinok kortizolu klesať, dostanú zo svojej šálky doslova maximum.

Organizmus sa v tomto, pre pitie kávy ideálnom čase, už nebude voči hormónu správať odmietavo. Kofeínu teda nebude nič brániť v tom, aby zapôsobil na človeka naplno, píše portál dailymail.co.uk.





Otázkou však je, či sú ľudia ochotní meniť svoje zaužívané zvyky v prospech lepšieho účinku kávy. Káva sa totiž teší obľube nielen pre jej povzbudzujúci charakter, ale aj pre delikátnu a nenahraditeľnú chuť.

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.