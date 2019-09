Americký minister energetiky nevylúčil sankcie voči plynovodu Nord Stream 2

MOSKVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - USA by mohli uvaliť sankcie voči plynovodu Nord Stream 2, ktorý má prepravovať zemný plyn z Ruska do Nemecka. Povedal to vo štvrtok počas návštevy Moskvy americký minister energetiky Rick Perry.

Sankcie nehrozia okamžite

Na otázku, či sú možné sankcie voči Nord Stream 2 a či sa plánujú ďalšie sankcie súvisiace s energetikou, Perry odpovedal: "Na Vašu prvú otázku je odpoveď áno, a na druhú je odpoveď áno."



Na stretnutí s ruským ministrom energetiky Alexandrom Novakom však Perry povedal, že USA tieto sankcie nechcú uvaliť a naznačil, že nehrozia okamžite. "Minister Novak a ja sme sa zhodli, že sa nechceme dostať do bodu, v ktorom by sa použili sankcie," uviedol Perry.

Prebieha istá forma vyjednávania

Novak konštatoval, že projekt plynovodu sa bude naďalej realizovať. "Znepokojujú nás vyhlásenia a všeobecný postoj v súvislosti s budúcimi sankciami voči veľmi konkurenčnému projektu, ktorý je v záujme európskych spotrebiteľov," dodal Novak.

Podľa Chrisa Weafera, analytika poradenskej spoločnosti Macro-Advisory, uplatnenie sankcií voči ruskému energetickému sektoru pre Nord Stream by mohlo byť ťažké vzhľadom na jeho obrovskú veľkosť a dominantné postavenie na trhu v Európe.

Podľa jeho slov sa USA namiesto toho možno snažia dosiahnuť nejakú dohodu. "Štvrtkové rokovania naznačujú, že prebieha istá forma vyjednávania," dodal Weafer.

