Americký aj ázijské akciové trhy uzavreli nižšie, rastú obavy z recesie a mnohí by mohli prísť o prácu

Americký akciový trh vo štvrtok uzavrel nižšie. Trhy stále ovplyvňujú obavy z možných agresívnejších krokov amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý zvyšovaním úrokových sadzieb bojuje proti vysokej inflácii.

Šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell, ktorý tento týždeň vypovedal pred Kongresom, sa vyjadril, že sú pripravení pokračovať v intenzívnejšom zvyšovaní, ak to bude nevyhnutné. Investori sa obávajú, že kroky proti inflácii by mohli uvrhnúť ekonomiku do recesie a pripraviť mnohých ľudí o prácu.

Index S&P 500 oslabil o 1,8 percenta na 3 918,32 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pohoršil o 1,7 percenta na 32 254,86 bodu. Technologický Nasdaq stratil 2,1 percenta a uzavrel na úrovni 11 388,35 bodu. Index menších spoločností Russell 2000 klesol o necelých 2,8 percenta na 1 826,59 bodu.

Ázijské akciové trhy nasledovali Wall Street a tiež boli nižšie. Hlavný japonský index Nikkei 225 si v piatok odpísal 1,7 percenta. Index hongkonskej burzy Hang Seng stratil 2,4 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite oslabil o jedno percento. Juhokórejský Kospi bol tiež slabší o jedno percento.

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

