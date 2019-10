Americkí vedci budú skúmať vrchy a ľadovce v Himalájach, chcú zistiť dopad klimatických zmien

KÁTHMANDU 27. marca (WebNoviny.sk) - Tím amerických vedcov v stredu odletel na misiu, počas ktorej bude skúmať dopad znečistenia na himalájske vrchy a ľadovce, ktoré sa topia v dôsledku globálneho otepľovania. Skupinu vedie John All z Washington University.

Nasledujúce dva mesiace strávia v regióne okolo Mount Everestu a budú zhromažďovať vzorky, skúmať ľad, sneh a vegetáciu.

Členovia tímu sa v máji vydajú na najvyššiu horu sveta a tiež na vrch Lhoce. Získané vzorky chcú potom študovať so zástupcami miestnej univerzity a vlády v Nepále.

Súčasné dáta pritom porovnajú s tými, ktoré John All získal počas misie v roku 2009. "Pozrieme sa na to, ako klimatické zmeny vplývajú na vegetáciu, sneh, dostupnosť vody pre miestnych obyvateľov a ako na nich tieto zmeny vyplývajú celkovo," vyjadril sa All pre agentúru Associated Press.





