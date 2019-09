Americké clá na dovoz z Číny za 200 miliárd dolárov začnú platiť od budúceho týždňa

WASHINGTON 18. septembera (WebNoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa od budúceho týždňa uvalí clá na ďalší dovoz čínskych tovarov, a to v hodnote 200 mld. USD.

Clá najprv vo výške 10 percent

Clá sa od pondelka budúceho týždňa najprv uplatnia vo výške 10 percent a od 1. januára sa zvýšia na úroveň 25 percent. Oznámil to v pondelok prezident USA.



Trump už skôr uvalil 25-percentné clo na dovoz tovarov z Číny v hodnote 50 mld. USD a Čína odpovedala clami v rovnakom rozsahu. Peking varoval, že uplatní clá na ďalšie americké tovary za 60 mld. USD, ak Biely dom schváli nové clá.

Trumpova hrozba Číne

Trump však v pondelok pohrozil, že ak Čína prijme odvetné opatrenia, rozhodne o clách na ďalší dovoz z Číny za 267 mld. USD. Znamenalo by to, že americké clá by pokrývali import z Číny za 517 mld. USD, čiže takmer všetko, čo Čína v USA predáva.

Americká administratíva však uviedla, že je naďalej otvorená voči vyjednávaniam s Pekingom. "Čína mala mnoho príležitostí, aby úplne vyriešila naše sťažnosti," uviedol Trump vo vyhlásení. "Vyzývam čínskych lídrov, aby podnikli rýchle kroky s cieľom ukončiť neférové obchodné praktiky ich krajiny," dodal.

