Americká viceprezidentka potvrdila pomoc Ukrajine a sľubuje tvrdé sankcie v prípade ruskej invázie

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v sobotu vyhlásila, že v prípade ruskej invázie na Ukrajinu bude nasledovať „rýchla, tvrdá a jednotná" odpoveď. Zároveň ubezpečila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že USA „stoja pri Ukrajine".

„Uvalíme ďalekosiahle finančné sankcie a kontrolu exportu. Zameriame sa na ruské finančné inštitúcie a kľúčové odvetvia," povedala Harrisová. Na následnom bilaterálnom stretnutí so Zelenským, ktoré trvalo zhruba 45 minút, Harrisová ukrajinskému lídrovi povedala, že USA „berú vážne dôležitosť územnej integrity Ukrajiny".

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz