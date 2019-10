Američanmi vedená koalícia spustila nálety na bojovníkov Islamského štátu

Ako informovala britská analytická skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva, Američania a ich spojenci zo vzduchu útočia na územie s rozlohou asi 15 štvorcových kilometrov v sýrskej provincii Dajr az-Zaur. Práve to je podľa agentúry Associated Press (AS) posledné územie, ktoré v Sýrii ešte ovláda IS, aj tu je však jeho kontrola po posledných útokoch kurdských síl oslabená.