Američania vypísali odmenu milión dolárov za informácie o bin Ládinovom synovi

WASHINGTON 1. marca (WebNoviny.sk) - Spojené štáty ponúkli odmenu až do výšky jedného milióna dolárov za informácie o synovi bývalého vodcu al-Káidy Usámu bin Ládina.

Hamza bin Ládin sa vypracoval na kľúčového lídra teroristickej siete, uviedlo americké ministerstvo zahraničia.

V posledných rokoch zverejnil mnoho audio a videonahrávok, v ktorých vyzýva svojich stúpencov na útoky proti USA a ich západným spojencom ako pomstu za zabitie otca.

Najhľadanejšieho teroristu planéty zabilo v máji 2011 americké elitné komando Navy Seals počas razie v jeho dome v pakistanskom meste Abbottabád.

Hamzu, ktorý má podľa odhadov približne 30 rokov, Spojené štáty oficiálne označili za globálneho teroristu pred dvoma rokmi.

Listy nájdené v bin Ládinovom dome v Abbottabáde naznačujú, že pripravoval svojho obľúbeného syna na rolu svojho nástupcu.

Kde sa Hamza bin Ládin momentálne nachádza, nie je známe. Predpokladá sa, že by to mohlo byť afgansko-pakistanské pohraničie, to však nie je potvrdené.

