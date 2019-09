Američan zabil počas noci zlodeja a šiel spať, políciu zavolal až ráno

29.9.2019 (Webnoviny.sk) - Obyvateľ Dallasu v americkom štáte Texas v noci zo štvrtka na piatok zabil muža, ktorý sa pokúšal vlámať do jeho garáže, a potom si opäť ľahol do postele a zaspal. Políciu zavolal až o ďalšie dve hodiny, informuje agentúra The Associated Press (AP).

Sedemdesiatdvaročný James Michael Meyer podľa svojej výpovede v strede noci nachytal zlodeja, ako sa s krompáčom dobíja do jeho garáže. V sebaobrane naňho vystrelil, no netrafil a muž sa rozbehol preč. Keď bol už v značnej diaľke, obyvateľ domu ešte vystrelil - ako hovorí - jednu strelu "oproti noci" a išiel si opäť ľahnúť.

Keď o dve hodiny neskôr vstal, podľa vlastných slov spozoroval, že v diaľke leží nejaký predmet, a až keď sa k nemu priblížil, došlo mu, čo sa v noci stalo, a zavolal na políciu.

Mužovi hrozí obvinenie z vraždy, keďže druhá strela, vystrelená do tmy, už nebola nevyhnutná na zaistenie jeho bezpečnosti. Policajti si navyše nie sú istí, či im muž popisuje udalosť pravdivo, keďže objavili aj niekoľko nezrovnalostí. Zistilo sa napríklad, že ešte predtým, ako Meyer kontaktoval políciu, volala jeho žena právnikovi, aby sa poradila o tom, ako na situáciu zareagovať.

Susedia tiež vypovedali, že počuli v noci tri výstrely, a nielen dva, ktoré popisuje Meyer.

