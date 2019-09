Američan so slovenskými koreňmi si užíva metropolu Katalánska, patrí medzi opory FC Barcelona Lassa

"Zatiaľ mi to v Barcelone ide veľmi dobre. Snažím sa dávať do toho maximum. V Eurolige sme nazbierali niekoľko prehier v zápasoch, v ktorých sme predviedli dobré výkony. Usilujeme sa hrať tímovo a aj keď nám to niekedy nevyjde, tak z toho nepoľavujeme," povedal Kyle Kuric v rozhovore pre agentúru SITA v nedeľu večer po domácom ligovom triumfe nad Tenerife (77:73).