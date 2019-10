Ambulantní lekári sú pripravení podpísať zmluvy s VšZP, ale majú podmienky

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) je pripravený podpísať zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).

Na pondelňajšom brífingu to oznámili predstavitelia združenia. Zmluvy však nebudú podpisovať tí členovia ZAP, ktorí s nimi nesúhlasia. Združenie však podpis zmlúv podmieňuje niekoľkými krokmi VšZP.

Chcú písomné garancie

Ako uviedla členka správnej rady ZAP Soňa Ostrovská, od poisťovne žiadajú, aby objasnila a vyvodila zodpovednosť za postup vedenia VšZP, ktoré podľa nej "nevidelo dôvod na rokovanie so ZAP od júla do decembra 2018".

Predstavitelia ZAP tiež chcú písomné garancie, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch budú s nimi intenzívne a korektne rokovať o nových cenových podmienkach od júla 2019.

Poisťovňa predĺžila otváracie hodiny

ZAP tiež žiada na papieri garantované, že poisťovňa bude v najbližších šiestich mesiacoch intenzívne rokovať so všetkými odbornosťami o zásadných systémových zmenách zmluvných podmienok.

Tie by mali viesť k "zabráneniu kolapsu ambulantnej zdravotnej starostlivosti". Podľa predstáv zväzu by sa zmenami mala dosiahnuť stabilizácia existujúcich poskytovateľov. Vytvoriť by sa tiež mali motivačné podmienky pre dobudovanie nevyhnutnej siete zodpovedajúcej veľkosťou a kvalitou požiadavkám a potrebám.

Zmluvy s najväčšou poisťovňou nemalo podľa informácií VšZP podpísaných 737 poskytovateľov. Poisťovňa predĺžila otváracie hodiny pobočiek na záver roka, aby lekári zmluvy mohli podpísať. V pondelok 31. decembra budú pobočky otvorené až do 18:00.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !