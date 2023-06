Ambulancie dostali novú zbraň na liečbu COVID-19. Komu môžu pomôcť monoklonálne protilátky?

Ambulantní lekári dostali v utorok od Ministerstva zdravotníctva SR usmernenie na liečbu ochorenia COVID-19 monoklonálnymi protilátkami.

Informovala o tom v tlačovej správe strana Hlas – Sociálna demokracia.

Táto liečba sa najlepšie uplatňuje u pacientov s koronavírusovou infekciou v začiatočnej fáze ochorenia. Momentálne je určená najmä pre pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Monoklonálne protilátky sa zároveň podávajú predovšetkým pacientom, ktorí si nevyžadujú hospitalizáciu. Avšak, v indikovaných prípadoch ho možno podať aj pacientom, ktorí sú hospitalizovaní.





„Na jednej strane ma teší, že liečba COVID-19 monoklonálnymi protilátkami v skorej fáze ochorenia sa konečne dostala aj do ambulancií. Na druhej strane ma mrzí, že k tomuto kroku ministerstvo pristúpilo až teraz, napriek tomu, že dlhé mesiace voláme po posilnení ambulantnej liečby COVID-19 a jasných inštrukciách pre ambulancie. V čase, kedy nám zase kolabujú nemocnice a zdravotníci sú preťažení a vyčerpaní viac ako kedykoľvek predtým, začíname riešiť prvý krok,” povedala o tomto kroku podpredsedníčka strany Hlas Zuzana Dolinková.

Vyjadrila zároveň presvedčenie, že keby sa už druhé leto zodpovední cielene a efektívne venovali ambulantnej liečbe a v rámci nej stabilizovali čo najviac pacientov, dokázali by nemocnice citeľne odbremeniť. Zdôraznila tiež, že tak ako pri akejkoľvek reforme, tak aj pri ostatných problémoch je kľúčové hľadať riešenie, ktoré je komplexné, odborné a v prospech všetkých účastníkov systému.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

