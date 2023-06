Amazon pripravil mnohých spotrebiteľov o značné peniaze, Federálna komisia pre obchod podniká kroky

22.6.2023 (SITA.sk) - Americká Federálna komisia pre obchod (FTC) podniká kroky proti online predajcovi Amazon pre jeho dlhoročnú snahu získať spotrebiteľov za členov svojho programu Prime bez ich súhlasu.

Opakované predplácanie

FTC o tom informovala na svojej internetovej stránke.

„Amazon vlákal a pripútal si ľudí k opakovanému predplácaniu programu bez ich súhlasu, čím ich nielen frustroval, ale tiež ich to stálo značné peniaze," uviedla šéfka FTC Lina M. Khan.

„Tieto manipulatívne taktiky poškodzujú spotrebiteľov aj firmy, ktoré dodržiavajú zákony," dodala.

Program Prime

Počas procesu odhlasovania sa z webovej stránky Amazonu spotrebitelia čelili mnohým možnostiam predplatiť si program Amazon Prime za 14,99 dolára mesačne, uviedla FTC.

V mnohých prípadoch bolo pre spotrebiteľov náročnejšie nájsť možnosť nákupu tovarov na stránke Amazonu bez predplatenia programu Prime.

V niektorých prípadoch pri potvrdení ukončenia transakcie Amazon jasne neoznámil, že spotrebitelia zároveň súhlasia s opakovaným obnovovaním členstva v programe Prime, konštatovala FTC.

