Amazon chystá novinku, zásielky plánuje doručovať dronmi

Drony by mali byť schopné registrovať prekážky ako sú ľudia, psy alebo šnúry na bielizeň. Dolet by mali mať 15 míľ (približne 24 kilometrov) a poradiť by si mali so zásielkami s hmotnosťou do piatich libier (asi 2,3 kilogramu), uviedol výkonný riaditeľ Amazonu Jeff Wilke.