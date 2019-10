Alexander Kristoff sa chce na Paríž-Roubaix udržať v skupine favoritov a zaútočiť na triumf

COMPIÉGNE 13. apríla (WebNoviny.sk) - Paríž-Roubaix je cyklistická klasika, na ktorej Alexander Kristoff ešte len čaká na výraznejší výsledkový prienik. V rokoch 2014 a 2015 ovládol tento robustný Nór tzv. monumenty Miláno - San Remo, resp.

Okolo Flámska, ale na Kráľovnej klasík vo Francúzsku bol zatiaľ najvyššie deviaty v roku 2013. Tridsaťjedenročný severan v službách stajne UAE-Team Emirates verí, že sa to môže zmeniť k lepšiemu už túto nedeľu, keď je na programe 117. ročník Paríž-Roubaix.

Na rovine zvykne byť dobrý

"V týchto pretekoch som sa doteraz nikdy necítil dosť dobre na to, aby som mohol v závere útočiť. Ak sa však udržím v skupine s favoritmi, potom môžem byť vo finále nebezpečný. Tieto preteky nedisponujú kopcami a na rovine zvyknem byť dobrý," skonštatoval Alexander Kristoff ešte počas piatkovej obhliadky jedného z kockových úsekov trate pre belgické médiá.

Kristoff má povesť pretekára, ktorý dokáže kvalitne zašpurtovať aj po vyčerpávajúcich kilometroch v úniku, respektíve vtedy, keď sú jeho konkurenti vysilení z vysokého tempa pretekov. Takto sa mu podarilo v tomto roku vyhrať prestížnu flámsku klasiku Gent-Wevelgem a pred týždňom vyhral aj šprint o tretie miesto na monumente Okolo Flámska. Ak sa táto sezóna jarných klasík vyznačuje maximálnou vyrovnanosťou jednotlivých aktérov, tak Kristoff spoločne s Čechom Zdeňkom Štybarom (Deceuninck - Quick Step) sú tí, ktorí predsa len kvalitatívne vyčnievajú z radu.

"Hovorí sa o tom, že v nedeľu môže vo finiši zohrať úlohu aj protivietor. V takom prípade nebude jednoduché ujsť a pre mňa je lepšie, ak príde do cieľa skupina. Na to, aby som uspel, nepotrebujem sóloúnik. Ideálny scenár pre mňa teda znie udržať sa v prednej skupine až do konca a nezáleží na tom, aká bude veľká," pokúsil sa čosi predpovedať Kristoff na špecializovanom webe Cyclinhgnews.

Viac testoval trať

Nórsky majster Európy spred dvoch rokov nezaháľal ani v prípravnom období a už v januári sa bol previezť po trati Paríž-Roubaix, aby dostal do nôh špecifický pocit jazdy na kockách, tzv. pavé. "Testoval som trať o čosi viac ako v minulosti a aj moja forma je solídna. Ak mi budú priať okolnosti a vyhnem sa pádom či iným problémom, budem oukej," vyhlásil Kristoff. Nájsť vyloženého favorita pretekov na 257 km obsahujúcich 29 sektorov s dovedna 54,5 km so zradnými "pavé" si netrúfa.

"Je nás veľa na približne rovnakej úrovni, čo sme mali možnosť vidieť aj na Okolo Flámska. Bettiol nám síce ušiel, ale za ním sme prišli pomerne veľká skupina a to isté sa môže zopakovať aj v Roubaix. Samozrejme, môžeme opäť očakávať útoky v závere. Nie všetci z nás sú dobrí šprintéri, preto sa budú snažiť vyhrať po sóle," dodal Kristoff.

Preteky Paríž-Roubaix majú štart v nedeľu 14. apríla o 11.10 h v Compiégne. Víťaz sa očakáva v cieli v Roubaix po 17.10 h. Slovákovi Petrovi Saganovi (Bora-Hansgrohe) budú v snahe za obhajobou triumfu spred roka pomáhať brat Juraj, Nemci Marcus Burghardt, Rüdiger Selig a Andreas Schillinger, Talian Daniel Oss a Poliak Maciej Bodnar.





