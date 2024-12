Alarmujúce zistenie vedcov: Koronavírus sa voľne šíri vzduchom, prekoná až 4,5 metra

Nariadenia viacerých vlád, aby sa občania držali od neznámych osôb, predovšetkým tých, ktoré vykazujú príznaky choroby, na vzdialenosť jedného až dvoch metrov, sú nedostatočné. Tvrdí to tím čínskych vládnych epidemiológov, ktorý vyskúmal, že koronavírus sa môže šíriť z osoby na osobu až na vzdialenosť štyri a pol metra.

Čo je ešte alarmujúcejšie, koronavírus dokáže zotrvať vo vzduchu až pol hodinu. O štúdii čínskych epidemiológov informoval v utorok hongkonský denník South China Morning Post.

Vedci podrobili skúmaniu okrem iného prípad z 22. januára, kedy cestujúci, ktorý bol nakazený koronavírusom, preniesol počas štvorhodinovej cesty v diaľkovom medzimestskom autobuse nákazu na ďalších siedmich cestujúcich.





Pasažier, ktorý už do autobusu nastúpil s koronavírusom, ani cestujúci, ktorí sa počas cesty od neho nakazili, nemali na tvári ochranné rúška.

Muž v autobuse nakazil sedem cestujúcich

Alarmujúce sú však iné zistenia čínskych vedcov, ku ktorým sa mohli dopracovať aj vďaka podrobného záznamu diania v autobuse – keďže diaľkové autobusy v Číne sú nonstop monitorované bezpečnostnými kamerami.

Cestujúci, ktorý do autobusu nákazu priniesol, sa s nikým nerozprával, ani neprejavoval žiadne znaky nákazy či iného ochorenia, o ktorom v tom čase ani sám nevedel.





Koronavírusom pritom muž sediaci v predposlednom rade sedadiel nakazil nielen ľudí sediacich v jeho blízkosti, ale aj tých, ktorí sedeli až o šesť radov sedadiel pred ním. Navyše, koronavírus zotrval vo vzduchu aj po tom, ako jeho šíriteľ z autobusu už vystúpil.





Čínski vedci v každom prípade podľa South China Morning Post odporúčajú nosiť rúška.





Na povrchoch môže ostať niekoľko dní

Veľké nebezpečenstvo sa podľa nich skrýva aj v tom, že koronavírus môže zotrvať na povrchu niektorých predmetov dokonca až niekoľko dní. Prenos hrozí vtedy, keď sa ich človek dotkne a skôr než si umyje ruky, sa dotkne svojej tváre, predovšetkým úst, nosa či očí.





Dĺžka času, ktorý koronavírus vydrží na povrchu predmetov, záleží podľa South China Morning Post od teploty vzduchu, ale tiež od typu povrchu. Ak je teplota 37 stupňov Celzia, na skle, látkach, kovoch, plaste či papieri sa môže udržať až tri dni.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

