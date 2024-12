Aláč by chcel navýšiť rozpočet SIS, požiadavku obhajoval aj pred parlamentným výborom

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal Aláč by chcel navýšiť jej rozpočet na budúci rok. Povedal, že by si vedel predstaviť navýšenie približne o tretinu. Na rok 2022 je rozpočet služby plánovaný v sume približne 64 miliónov eur.

Šéf tajnej služby po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS povedal, že sa snažil poslancom na výbore vysvetliť požiadavky služby, ktoré súvisia s úlohami vyplývajúcimi zo zákona a zo strategického zamerania.

Niektoré kompetencie SIS by sa mohli obmedziť

„Nebavili sme sa o konkrétnej sume. Vysvetľoval som oblasti, kde je potrebné reagovať z našej strany a aj zo strany rozpočtového opatrenia. Minimálne oblasť techniky sa turbulentne mení,“ priblížil Aláč. Podľa neho čelíme novým formám hrozieb, pričom spomenul napríklad kybernetické a hybridné hrozby, na čo je podľa neho potrebné sa pripraviť personálne a technicky.

V koalícii sa v súvislosti s obnovou dôvery v právny štát hovorí aj o možnosti upraviť kompetencie SIS s tým, že by sa mohli v niektorých oblastiach oslabiť. Aláč poznamenal, že sa mu ťažko vyjadruje k abstraktnej téme. Vedel by si predstaviť, že by sa mohli niektoré úlohy SIS precizovať.

Poslanci vyjadrili Aláčovi podporu

Predseda výboru na kontrolu SIS Marián Saloň (Smer-SD) povedal, že poslanci uznesením vyjadrili podporu riaditeľovi tajnej služby pri navyšovaní rozpočtu na budúci rok. Saloň uviedol, že výbor schválil nomináciu dvoch poslancov za členov komisie na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov (ITP).

Za koalíciu výbor nominoval Gábora Grendela (OĽaNO) a za opozíciu Petra Šucu (Smer-SD). Povinný dohľad nad použitím ITP schválil parlament ešte v roku 2015. Doteraz kontrolná komisia nevznikla pre personálne rozpory medzi politickými stranami.

Komisia má mať celkovo osem členov. Traja majú byť zástupcovia z radov opozície a traja z radov koalície. Dvaja majú byť odborníci mimo politických strán.

