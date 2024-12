Akvaparku sa nepodarilo zakontrahovať elektrinu za staré ceny, platí viac ako dvojnásobok

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Náklady popradského akvaparku na elektrickú energiu sa vplyvom rastúcich cien oproti minulým rokom vyšplhali na viac ako dvojnásobok. Kým v predošlých rokoch boli na úrovni 600-tisíc eur za rok, v súčasnosti je to do 1,4 milióna eur. Ak by akvapark podľa jeho riaditeľa Richarda Pichonského nepristúpil k optimalizačným opatreniam, presiahla by táto suma aj dva milióny eur. Aktuálne popradská spoločnosť nemá zakontrahovanú elektrickú energiu.

Podľa Pichonského sa zatiaľ podarilo zefektívniť fungovanie prevádzok z hľadiska elektrickej energie na približne 50 percent. Z toho 35 percent predstavujú spomínané optimalizačné opatrenia.

Napriek optimalizácii vysoké náklady

„Zakúpili sme fotovoltaické články, ktoré inštalujeme na streche, zhruba 15 až 20 percent vlastnej spotreby si tak budeme vedieť vyrobiť sami,“ vysvetlil ďalej riaditeľ popradskej spoločnosti. Aj napriek tomu sú však faktúry za elektrickú energiu vysoké.

„Problémom je najmä to, že sme neboli schopní zakontrahovať elektrickú energiu v čase, keď sa to dalo, za zvýhodnené ceny, pretože sme nevedeli z dôvodu pandémie ochorenia COVID garantovať objem odberu. Nevedeli sme totiž, či akvapark budeme, alebo nebudeme prevádzkovať. Z tohto dôvodu sme na spotových cenách,“ dodal Pichonský s tým, že vstupné by napriek tomu zvyšovať nechceli.

Pichonský oceňuje kompenzačnú schému

Za pozitívum označil riaditeľ spoločnosti generálne zrekonštruované zariadenia v jej portfóliu, ktoré majú najmodernejšiu technológiu, a sú zateplené. Spoločnosť má zároveň zakontrahovanú dodávku plynu do konca roka 2023 za nízke ceny.

„Čo sa týka akvaparku, primárne na teplo využívame geotermálnu vodu. Ukazuje sa nám to ako vysoko efektívne. Už z minulej zimy máme odskúšané, že pri čiastočnom malom obmedzení prevádzky dokážeme celú zimu fungovať na teple z geotermálu,“ zhodnotil Pichonský. Zároveň ocenil kompenzačnú schému, ktorú pripravil štát. Podľa jeho slov dáva ekonomický zmysel a umožní prevádzkam prežiť. Rovnako by mohlo podľa neho pomôcť aj zníženie dane z pridanej hodnoty z 20 na 10 percent, hoci aj dočasné.

Vlastníkom spoločnosti Aquapark Poprad, s. r. o., je Letheby & Sons Limited. Ešte vlani vlastnilo 15-percentný podiel v akvaparku aj mesto Poprad, spoločnosti ho však odpredalo.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.