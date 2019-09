Aktuálna správa o zjazdnosti ciest na území SR

Slovenská správa ciest informuje:

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý.

V hornatejších oblastiach, najmä stredného a východného Slovenska sa na vozovkách môže nachádzať vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 3 cm, v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica miestami do 5 cm, na cestách v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a v okolí Kremnice aj zľadovateného snehu do 2 cm.





Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je mokrý, okrem HP Huty, Fačkov, Herlianske Sedlo, Besník, Čertovica, Vrchslatina, Zbojská, Soroška, kde sa na vozovke miestami nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 2 cm, na HP Súľová a Grajnár je utlačený sneh do 5 cm, na HP Vernár a Podspády je zľadovatený sneh do 1 cm. Na HP Cukmantel je poľadovica!

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

- Na ceste I/66 sedlo Besník silný vietor vytvára snehové jazyky!

- Pozor! Na cestách v okrese Myjava a na cestách III. triedy v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom je poľadovica!

- Pozor! V okrese Myjava a v oblasti sedla Besník padá mrznúce mrholenie! Zvýšené nebezpečenstvo vytvárania sa poľadovice!

- Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t.

- Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.





Odporúčame:

