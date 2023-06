Aktualizovaný harmonogram pre diaľnice a cesty ukazuje, čo sa bude stavať najbližšie. Ktoré ťahy budú mať prioritu?

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) očakáva od aktualizovaného harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry značnú pomoc v plánovaní stavieb diaľnic a rýchlostných ciest.

Rovnako znamená významnú pomôcku aj pre projektantské či stavebné firmy. Člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Stanislav Beňo informoval, že harmonogram jasne znázorňuje, čo sa v jednotlivých projektoch bude diať v najbližšom období, od projekčnej prípravy až po samotnú výstavbu.

Tieto informácie sú dôležité pre firmy pri rozhodovaní o potenciálnom rozširovaní svojich kapacít či v získaní nového technologického vybavenia.

Viaceré ťahy majú prioritu

V harmonograme sú aj viaceré prioritné ťahy, napríklad dobudovanie diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou, D3 či R4 v rámci koridoru Via Carpatia.





„Všetko sú to buď medzinárodné záväzky SR alebo ťahy, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj obchodu a na to, aby sa regionálne rozdiely aj vďaka diaľničnej sieti dokázali zmierňovať,“ povedal Beňo.





Ocenil, že harmonogram zohľadňuje aj nárast cien stavebných materiálov a samotné financovanie. „V harmonograme je možné vidieť, že na niektoré stavby máme momentálne finančné krytie určené na štúdiu, lebo až štúdia ukáže či a ako pokračovať,“ dodal investičný riaditeľ NDS.

Harmonogram tvorí základ

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko poznamenal, že príprava harmonogramu je veľmi dobrým základom.





„Pre Národnú diaľničnú spoločnosť je to základný kameň k tomu, aby sme vedeli na najbližšie roky, čo je naša priorita a kde sa chceme pohnúť,“ uviedol. „Harmonogram nie je postavený na politických požiadavkách, ale na vecnosti, stratégii a prioritách,“ uzavrel Jacko s tým, že vláda ho tento rok spresnila.

Aktualizácia harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry potvrdzuje najakútnejšie potreby jej budovania.

Tri fázy cyklu

Ide o dokončenie rozostavaných a rozsúťažených stavieb a najprioritnejších úsekov diaľnic D1 a D3, ako aj rekonštrukciu ciest I. triedy a mostov či systematickú projektovú prípravu, vrátane štúdií realizovateľnosti podľa priorizácie projektov.





Vláda vzala materiál na vedomie 12. júna. Novým prvkom pri aktualizácii harmonogramu na rok 2023 je zavedenie zaraďovania do zoznamu v troch fázach cyklu každého projektu – v prípravnej fáze, vo fáze majetkovoprávneho vysporiadania a v samotnej výstavbe, resp. realizácii projektu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

