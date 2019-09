Aktualizované: Zrútil sa Boeing 737 smerujúci do Nairobi, nehodu nikto neprežil

ADDIS ABEBA 10. marca (WebNoviny.sk) - Lietadlo smerujúce z etiópskej metropoly Addis Abeba do metropoly Keňe Nairobi sa v nedeľu ráno zo zatiaľ neznámych príčin zrútilo. Na palube bolo v tom čase 157 ľudí, z toho 149 pasažierov a osem členov posádky.

Nehodu neprežil ani jeden z členov posádky. Pred malou chvíľou to uviedla etiópska štátna televízia s odvolaním sa na informácie od leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines, ktorej lietadlo typu Boeing 737 patrilo. Podľa informácií, ktoré sa podarilo získať britskej , pochádzali cestujúci z 33 rôznych krajín.

Lietadlo typu Boeing 737 patrilo leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines. Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. "Prebiehajú záchranné a pátracie operácie, nemáme žiadne informácie o preživších alebo prípadných obetiach," uviedla spoločnosť Ethiopian Airlines. Úrad etiópskeho premiéra medzičasom vydal stanovisko, v ktorom vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým.

Nehodu nikto neprežil, cestujúci pochádzali z 33 krajín. Najviac ich bolo z Kene (32) a Kanady (18). Medzi obeťami sú aj štyria Slováci. Zahynuli aj manželka, dcéra a syn poslanca za Slovenskú národnú stranu (SNS) Antona Hrnka.

Štvrtou obeťou zo Slovenska je Danica Olexová z organizácie Dobrá novina. „S bolesťou sme sa dnes dozvedeli, že na palube havarovaneho lietadla bola aj naša kolegyňa, rozvojová pracovníčka Danica Olexová, ktorá cestovala na navštevu projektov v Keni. Prosime o modlitby,“ napísali smutnú správu na sociálnej sieti Facebook.

Dnes ráno sa pri odlete z Addis Abeba do Nairobi zrútilo lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Žiaľ, na palube bol aj náš kolega, kamarát, sprievodca Martin Hrnko s mamou a sestrou.

Martin Hrnko sprevádzal pre BUBO od roku 2014. Martin bol vždy usmiaty, pokojný muž, ktorého extrémne bavilo cestovanie a v práci sprievodcu sa našiel. Veľmi rýchlo sa zaradil medzi našich najlepších sprievodcov. Bol to sprievodca s obrovským prehľadom a ľudským pokojným prístupom, ktorý chcel stráviť na cestách celý rok. V roku 2018 absolvoval 74 letov, strávil vo vzduchu 295 hodín a preletel 201 348 kilometrov. Na cestách strávil 316 dní. Mal rád zaujímavé lety, tešil sa na let ponad severný pól či ponad africkú savanu.

Okrem cestovania miloval potápanie a špičkovú gastronómiu. Po troch mesiacoch práce v južnej Afrike sa teraz v rámci svojej dovolenky vybral za kmeňom Samburu v Keni. Tí, čo ste Martina poznali, viete, že chcel byť stále niekde. Potápal sa na Veľkonočnom ostrove, pároval víno s čokoládou v Kapskom meste, tancoval na festivale orlích lovcov v Mongolsku, trekoval v Rwande za gorilami, kúpal sa v jazere Titicaca. Jednoducho, miloval svet. Len nedávno sedel u nás v kancelárii a plánovali sme spolu ďalšie cesty...

Je nám strašne smutno a celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť...

Zdroj: Facebook Bubo.sk

Anton Hrnko na svojom Facebooku potvrdil, že pri leteckom nešťastí prišiel o manželku, syna aj dcéru.

Informáciu o úmrtí Slovákov potvrdil aj tlačový odbor rezortu diplomacie. „V súvislosti s leteckou haváriou spoločnosti Ethiopian Airlines si dovoľujeme vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým obetí tohto nešťastia, pri ktorom podľa oficiálnych informácií zahynuli štyria občania Slovenskej republiky. Predstavitelia našich diplomatických misií v Etiópii a Keni ako aj naša diplomatická služba v Bratislave pristupujú k tejto tragédií s plným nasadením a v súlade s konzulárnou praxou,“ uviedlo ministerstvo na svojej internetovej stránke.

The arrivals board at Nairobi’s JKIA lists the crashed Ethiopian Airlines flight #ET302 as Cancelled pic.twitter.com/80LDioXmND

We are following reports that Ethiopian Airlines flight #ET302 to Nairobi has crashed after take off from Addis Ababa.

Our coverage in the area is limited. We tracked the flight for about 3 minutes after take off.https://t.co/MtmnQk9sn4 pic.twitter.com/q7sCfmiCOd