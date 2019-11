Aktualizované: Vyžrebovali program stretnutia Slovensko – Bielorusko v 2. kole Davisovho pohára 2019

BRATISLAVA 25. októbra (WebNoviny.sk) - Jednotka singlovej zostavy domácich Martin Kližan a dvojka hostí Alexander Zgirovskij sa od 16.00 h stretnú v úvodnej z dvoch piatkových dvojhier v rámci bratislavského stretnutia Slovensko - Bielorusko na antuke pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára tenisových reprezentačných družstiev mužov (26. - 27. októbra).

Po nich sa predstavia dvojka tímu SR Norbert Gombos a jednotka Bielorusov Jegor Gerasimov. Rozhodol o tom štvrtkový žreb programu v dejisku.

Zavedú aj novinky z reformy

Sobotňajší program o 13.00 h sa začne štvorhrou, na ktorú kapitáni Dominik Hrbatý a Vladimir Volčkov nahlásili páry Martin Kližan, Filip Polášek a Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij.

Šéfovia realizačných štábov majú nárok na zmeny, týka sa to aj sobotňajších dvojhier Martin Kližan - Jegor Gerasimov, Norbert Gombos - Alexander Zgirovskij. V domácom kádri sú aj Andrej Martin a Filip Horanský, v nominácii hostí aj Martin Borisjuk.

"Museli sme nahradiť Iľju Ivašku pre pretrvávajúce zdravotné problémy, aj keď prišiel do Bratislavy. Budeme proti Slovákom bojovať zo všetkých síl," zhodnotil kapitán hostí Vladimir Volčkov. Slovenský nehrajúci kapitán poznamenal: "Museli sme urobiť dve zmeny, Igora Zelenaya nahradil Andrej Martin a za Lukáša Lacka, ktorý berie antibiotiká, prišiel Filip Horanský. Moje želanie bolo, aby Martin začínal, čo mi celkom vyšlo. Uvidíme, ako to v piatok pôjde, ale chlapci sú v dobrej nálade a verím, že im to vydrží."

Gombos pozná Jegora veľmi dobre

Povolených päť hráčov namiesto tradičných štyroch je novinka v rámci reformy MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). K zmenám patrí aj scenár v podobe dvoch dvojhier v prvý deň a štvorhry a zostávajúcich dvoch dvojhier v druhý deň a skrátenie zápasov z troch získaných setov na dva.

"O svojom prvom súperovi veľa neviem, za svoju krajinu debutuje. Viem, aké to je náročné. Pre mňa je veľká zodpovednosť, aby som to zvládol a dotiahol do úspešného konca," povedala slovenská jednotka Martin Kližan.

Norbert Gombos o svojom piatkovom oponentovi doplnil: "Jegora poznám veľmi dobre, spolu sme chodili na rovnaké turnaje. Aj v Bratislave sme už jeden vzájomný duel odohrali, bolo to však na tvrdom povrchu. Budem bojovať o každú loptu, aby to dobre dopadlo."

Debutant v DP vo farbách Bieloruska Alexander Zgirovskij povedal: "Hrám prvýkrát za svoju krajinu a pokúsim sa ukázať maximum. Súperov detailne nepoznám." Jeho tímový kolega Jegor Gerasimov doplnil: "Ja súperov poznám dobre a viem, čo by som mal robiť na kurte. Uvidíme, ako sa mi to podarí zrealizovať."

Slováci proti Bielorusom už triumfovali

S Bieloruskom sa slovenský tím stretol v minulosti iba raz, v roku 2010 v dueli 2. kola play-off o záchranu v I. skupine euroafrickej zóny Slováci zvíťazili v Minsku 4:1.

Tento rok sa slovenskí tenisti súťažne predstavili v Davisovom pohári v aprílovom termíne v rámci 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018, v Bratislave nestačili na výber Bosny a Hercegoviny, ktorému podľahli 2:3.

Ak Slovensko zdolá výber Bieloruska, predstaví sa vo februárovom kvalifikačnom kole Davisovho pohára 2019 buď na pôde Kazachstanu alebo privíta doma hráčov Kanady.

Oficiálne však ITF potvrdí zostávajúce dve družstvá potvrdí na základe renkingu krajín za výsledky v Davisovom pohári, ktorý zverejní v pondelok 29. októbra.

Postup na koncoročný turnaj

V rámci reformy súťaže sa vo februárovom kvalifikačnom kole predstaví v súbojoch o postup na koncoročný turnaj 24 mužstiev. Dvanásť víťazných tímov sa pridá k štyrom semifinalistom tohtoročnej edície (Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko a USA) a držiteľom dvoch voľných kariet (Argentína a Veľká Británia).

Týchto osemnásť národných výberov sa zúčastní na koncoročnom finálovom turnaji, ktorý sa uskutoční 18. až 24. novembra 2019 v Madride.

Slováci vlani v septembri úspešne zvládli bratislavské stretnutie s Poliakmi (4:1) v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny. Finalista Davis Cupu 2005 Slovensko je v "II. lige" sústavne od sezóny 2007.





Päťkrát neúspešne hralo o postup (2007 Kórejská republika, 2008 Srbsko, 2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália) a v šiestich prípadoch odvrátilo zostup do II. skupiny euroafrickej zóny (2009 Macedónsko, 2010 Bielorusko, 2011 Ukrajina, 2012 Portugalsko, 2013 Švédsko, 2017 Poľsko).





Davisov pohár 2019 - 2. kolo - I. skupina euroafrickej zóny program 26. - 27. októbra, Bratislava, antuka pod zatiahnutou strechou NTC Slovensko - Bielorusko piatok (dve dvojhry postupne od 16.00 h): Martin Kližan - Alexander Zgirovskij Norbert Gombos - Jegor Gerasimov sobota (štvorhra a dve dvojhry postupne od 13.00 h): Martin Kližan, Filip Polášek - Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij Martin Kližan - Jegor Gerasimov Norbert Gombos - Alexander Zgirovskij Kádre:

SLOVENSKO Martin Kližan (46. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre, 286. vo štvorhre) Norbert Gombos (276. / 917.) Andrej Martin (187. / 227.) Filip Horanský (203. / 820. ) Filip Polášek (- / 169.) Kapitán: Dominik Hrbatý

BIELORUSKO Jegor Gerasimov (179. / -) Alexander Zgirovskij (1894. / 1513.) Martin Borisjuk (1977. / -) Max Mirnyj ( - / 58.) Andrej Vasilevskij ( - / 136.) Kapitán: Vladimir Volčkov

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !