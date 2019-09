Aktualizované: Voľby v Medzanoch sa predĺžia, opitý muž zobral volebnú urnu a hodil ju na cestu

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - V obci Medzany v Prešovskom okrese sa hlasovanie predĺži o viac ako hodinu. Pre médiá to potvrdilo ministerstvo vnútra.

Skrýval sa v kríkoch

Podľa medializovaných informácií v popoludňajších hodinách osoba pod vplyvom alkoholu zobrala volebnú urnu z miestnosti a hodila ju na cestu. Na mieste preto zasahovali policajti.

„Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva v Prešove, ktorý vykonáva všetky potrebné procesné úkony,“ uviedla pre agentúru SITA krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Ako Polícia SR ďalej informovala na svojej facebookovej stránke, policajti muža chytili, keď sa skrýval v kríkoch. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb a referenda.

Musia predĺžiť hlasovanie v obci

Voľby boli prerušené v čase od 18:50 do 20:06. "Volič odcudzil hlasovaciu urnu aj s hlasovacími lístkami, vyniesol ju z miestnosti, pričom došlo k jej poškodeniu," povedala médiám riaditeľka odboru volieb MV SR Eva Chmelová s tým, že počas jednej hodiny a 16 minút bolo potrebné overiť, či nedošlo k odcudzeniu lístkov alebo manipulovaniu hlasovania.

"O túto dobu je potrebné predĺžiť aj hlasovanie v obci," povedala Chmelová s tým, že zároveň je potrebné predĺžiť aj moratórium. Predĺženie sa už totiž týka dvoch okrskov, druhým je okrsok v Malackách.

Moratórium sa preto predlžuje do 23:16, až po skončení moratória začne štatistický úrad zverejňovať výsledky 1. kola prezidentských volieb.





Veľmi závažný je podnet, ktorý sa týka celoštátneho média

V súvislosti s prvým kolom prezidentských volieb eviduje Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán menej ako 30 podnetov. Uviedol to predseda komisie Eduard Bárány. „Veľmi závažný je podnet, ktorý sa týka celoštátneho média, celoštátneho denníka, nebudem úmyselne spomínať ktorého, nebudem ani rozoberať obsah podnetu, ale už len to, že sa to týka média s takýmto dosahom, ho robí závažným,“ povedal Bárány s tým, že tento podnet bude pravdepodobne odstúpený na ministerstvo kultúry.





Pokiaľ ide o medializované informácie, že jedným z predsedov volebných komisii v bratislavskej Petržalke je obvinený Štefan A. spájaný s podnikateľom Marianom K., podľa Bárányho zákon nehovorí, že v komisii nemôže byť obvinená osoba. „Ba dokonca, by mohla byť aj osoba odsúdená, pokiaľ nie je práve vo výkone trestu odňatia slobody,“ zdôraznil s tým, že môže ísť o politický problém, ale rozhodne nie právny.





Bárány doplnil, že zatiaľ voľby sú pokojné. „Pokiaľ sa pamätám na komunálne voľby, tak to číslo podnetov bolo pomaly o jednu nulu vyššie,“ dodal.

