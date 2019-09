Aktualizované: Valverde zvíťazil v druhej etape na Vuelte, Peter Sagan výrazne zaostal

CAMINITO DEL REY 26. augusta (WebNoviny.sk) - Španielsky cyklista Alejandro Valverde zvíťazil v nedeľňajšej 2. etape na pretekoch Vuelta a Espaňa. Tridsaťosemročný veterán z tímu Movistar vo finiši v Caminito del Rey zdolal v šprinte Poliaka v službách Sky Michala Kwiatkowského. Na treťom mieste skončil Belgičan Laurens de Plus (Quick-Step Floors). Etapa s klasikárskym profilom merala 163,5 km, štartovala v Marbelle.

Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan súťažiaci vo farbách družstva Bora-Hansgrohe na najlepších v nedeľu nestačil a v závere sa nenachádzal v čelnej skupine. Dvadsaťosemročného Žilinčana v cieli napokon klasifikovali na 144. pozícii s odstupom 13:31 min.

Vzadu zostal aj Austrálčan Rohan Dennis (167. miesto) z BMC Racing jazdiaci v červenom tričku lídra, ktoré si po nedeli oblečie Kwiatkowski. Poliak vedie pred Valverdem s náskokom 14 sekúnd, priebežne tretí je Holanďan Wilco Kelderman (Sunweb) s mankom 25 sekúnd. Saganovi celkovo patrí 139. priečka (+14:09 min).

Sformovala sa sedemčlenná skupina

Hneď po štarte sa vpredu sformovala sedemčlenná skupina, členmi úniku boli Alexis Gougeard (Ag2r), Thomas de Gendt (Lotto Soudal), Pierre Rolland (EF-Drapac), Pablo Torres (Burgos-BH), Jonathan Lastra (Caja Rural), Luis Ángel Maté (Cofidis) a Héctor Sáez (Euskadi-Murias).





Už v úvode etapy cyklisti stúpali na Puerto de Ojen s dĺžkou 6,5 km a priemerným sklonom 5,2 %. Náskok úniku potom rástol a pred druhým stúpaním dňa na Alto del Guadalhorce (7,1 km, sklon 2,8 %) mal hodnotu 4:15 min. Potom už však začal klesať, 60 km pred koncom to bolo už len 2 a pol minúty. Neskôr sa z úniku odpojil De Gendt a počkal na pelotón.

Súboj Valverdeho s Kwiatkowským

Na treťom stúpaní Alto de Ardales (5,8 km, sklon 3.7 %) získal najviac bodov Maté a v pondelok si oblečie tričko pre lídra vrchárskej súťaže. Pelotón sa stále približoval k jazdcom vpredu a bolo jasné, že ich dostihne. Gougeard preto 32 km pred cieľom zaútočil, pripojil sa k nemu iba Rolland. Mali však len niekoľko sekundový náskok. Neskôr zostal na čele osamotený Rolland, ale jeho snaha sa skončila 19,5 km pred koncom.

V cieľovom kopci Alto del Guadalhorce najprv diktoval tempo tím Sky, potom prevzal iniciatívu domáci Movistar. Niečo vyše kilometra do cieľa zaútočil Laurens de Plus z Quick-Stepu, ale jeho pokus nebol úspešný. Štyristo metrov pred cieľom sa stúpanie skončilo, o víťazstvo si to v šprinte rozdali Valverde s Kwiatkowským a tešil sa domáci pretekár. V pondelok je na programe 3. etapa z Mijas do Alhaurín de la Torre (178,2 km).

Vuelta a Espaňa 2018 2. etapa (Marbella - Caminito del Rey, 163,5 km) 1. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar 4:13:01 h, 2. Michal Kwiatkowski (Poľ.) Sky - rovnaký čas, 3. Laurens de Plus (Belg.) Quick-Step Floors, 4. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb, 5. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo, 6. Tony Gallopin (Fr.) Ag2r La Mondiale - všetci +3 s Poradie po 2. etape: 1. Michal Kwiatkowski (Poľ.) Sky 4:22:40 h, 2. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar +14 s, 3. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +25, 4. Laurens de Plus (Belg.) Quick-Step Floors +28, 5. Ion Izagirre (Šp.) Bahrain-Merida, 6. Fabio Felline (Tal.) Trek-Segafredo - obaja +30,... 139. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +14:09

