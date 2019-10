Aktualizované: Štefan Svitko nemal ťažký pád, na Rely Dakar musel skončiť pre technické problémy

PISCO 16. januára (WebNoviny.sk) - Od utorka sa v médiách šírili informácie, že slovenský motocyklista Štefan Svitko pre pád a zdravotné problémy nedokončí preteky Rely Dakar 2019.

V ôsmej etape ho zradila motorka

Pravdivá je však iba polovica tohto tvrdenia. Svitko naozaj nepokračuje na aktuálnej edícii prestížnych pretekov, ale skutočný dôvod sú technické problémy.

"Dakar sa pre mňa skončil. Mal som problémy s motocyklom. začali sa už na päťdesiatom kilometri, napokon som prišiel až do 160. km, kde motorka úplne zdochla. Usiloval som sa o to, aby som mohol pokračovať, menil som vstrekovanie i sviečku, robil som niečo s čerpadlami, ale, žiaľ, nepodarilo sa mi to oživiť," povedal 36-ročný Žaškovčan vo videu, ktoré uverejnil jeho oficiálny fanúšikovský profil na facebooku.

Desiate vystúpenie na Rely Dakar

Objavili sa tvrdenia, že slovenský pretekár skončil po páde v nemocnici. Tieto informácie nie sú pravdivé. "Šírili sa správy, že som mal pád a som zranený. Nie je to pravda. Som zdravý. Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Technike nemôžem rozkázať. Verím, že aj o rok prídem na Dakar a budem ešte silnejší ako teraz," dodal Svitko.

Pre Svitka to bolo desiate vystúpenie na Dakare a skončilo sa v 8. etape. Svitkovi pred ňou patrilo v priebežnom celkovom poradí pekné ôsme miesto. V dovtedajších siedmich etapách si až päťkrát vyjazdil umiestnenie v top 10, najvyššie bol trikrát na siedmej priečke.

Svitkovým maximom na "púštnom dobrodružstve" zostáva celkové druhé miesto z roku 2016. V sezónach 2012 a 2015 obsadil piatu pozíciu. Dakar nedokončil dovedna štyrikrát.

