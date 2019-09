Aktualizované: Slovenská futbalová „21“ v príprave zdolala Taliansko, dvomi gólmi sa blysol Haraslín

DUNAJSKÁ STREDA 6. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v štvrtkovom prípravnom medzištátnom stretnutí nad rovesníkmi z Talianska 3:0. Na trávniku MOL Arény v Dunajskej Strede otvoril skóre Lukáš Haraslín a rovnaký hráč skóroval aj po prestávke.

Tretí presný zásah tímu Adriána Guľu pridal Samuel Mráz. Najbližšie sa Slováci predstavia v utorok 11. septembra o 17.30 h SELČ na Islande, kde vyzvú domáci výber v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie.

Slováci zastavili ofenzívnu akciu súpera

Úvod stretnutia ponúkol obojstranne opatrný futbal, ale hneď z prvej vážnejšej akcie padol gól. V 9. min mladí Slováci zastavili ofenzívnu akciu súpera a rozbehli rýchly protiútok. V priebehu niekoľkých sekúnd sa dostala lopta cez piatich domácich futbalistov, Fábry našiel voľného Haraslína a krídelník Guľovho výberu zakončil presne medzi nohy brankára Audera. Taliani potom mierne zvýšili aktivitu a vypracovali si niekoľko zaujímavých príležitostí na zakončenie.





V 15. min však Cutrone slabo vystrelil zvnútra šestnástky a rovnako nepochodil ani Bonazzoli, ktorý najskôr netrafil ideálne loptu a potom ho v nebezpečnej pozícii zblokoval pozorný kapitán Slovenska Vavro. Auder na opačnej strane ihriska nemal veľa práce. Musel kryť akurát pokus Haraslína spoza pokutového územia a hlavičku Hancka po štandardnej situácii, ktorá prišla z tesného ofsajdu. V úplnom závere prvého dejstva ho vystrašil Mráz, ale jeho zakončenie zblízka skončilo nad brvnom.

Taliani zbierali žlté karty

Slovenská dvadsaťjednotka vstúpila do druhého polčasu so štyrmi zmenami v zostave a opäť rýchlo skórovala. V 50. min našiel Herc na ľavom krídle voľného Haraslína, ktorý sa individuálne zbavil brániacich hráčov a presnou strelou druhý raz v zápase napol sieť. Hráč poľskej Lechie Gdaňsk mohol onedlho skompletizovať hetrik, no v dobrej pozícii neprestrelil talianskeho beka. V 56. min viedli zverenci trénera Guľu už rozdielom troch presných zásahov. Na hranici pokutového územia si našiel loptu Mráz, potiahol si ju bližšie k bránke a prekonal Audera.

Taliansky kouč Di Biagio reagoval na nepriaznivý vývoj duelu striedaniami a práve hráč z lavičky mal v 63. min na kopačke zníženie, Orsoliniho delovka však skončila na žrdi. Záverečná polhodina ponúkla minimum zaujímavých akcií. Domáci kontrolovali hru a presnými kombináciami zvyšovali frustráciu hráčov súpera, ktorí si pomáhali tvrdými zákrokmi. Futbalisti z Apeninského polostrova zbierali žlté karty, ale už nič nezmenili na víťazstve Slovenska 3:0.

Medzištátny prípravný futbalový zápas štvrtok Slovensko "21" - Taliansko "21" 3:0 (1:0) Góly: 9. a 50. Haraslín, 56. S. Mráz, ŽK: 69. Káčer, 74. Špalek - 38. Mancini, 40. Cutrone, 82. Adjapong, 84. Mandragora, rozhodovali: Karako (Maď.) - Hrčka, Roszbeck (obaja SR), 3 453 divákov Zostavy: Slovensko "21": Greif (46. Jakubech) - A. Kadlec (46. Šulek), Vavro (86. Križan), D. Hancko, Sipľak - Dimun (46. Káčer) - Herc (80. F. Lesniak), A. Fábry (62. Bénes) - Jirka (46. Špalek), S. Mráz (62. Vestenický), Haraslín (62. Košťál) Taliansko "21": Audero - Calabria (68. Adjapong), Mancini, Romagna, Pezzella (79. Di Marco) - Valzania (46. Cassata), Mandragora, Locatelli (68. Murgia) - Parigini (58. Orsolini), Cutrone (79. Cerri), Bonazzoli (58. Vido) Hlasy zdroj: TV Dajto Adrián Guľa (tréner): "Sme šťastní za taký výsledok, ale aj výkon v istých úsekoch hry. Ďakujem za príjemné prostredie všetkým fanúšikom. Dnes sme urobili prvý krok, dôležitejší nás čaká v najbližšom zápase. Je podstatné, že sme previedli tímový výkon. Jednotlivci môžu vyniknúť, ale dôležitejšia je kompaktnosť. Dosiahli sme veľký výsledok, pretože Taliani majú kvalitu." Lukáš Haraslín (útočník): "Som veľmi rád, že som skóroval v takomto zápase. Zvíťazili sme však ako tím, celých 90 minút sme hrali ako kolektív. Obe gólové akcie boli veľmi podobné a som rád, že mi to tam padlo. Proti Talianom nehráme každý deň, chceli sme sa dobre naladiť na utorkový súboj v Reykjavíku." Denis Vavro (kapitán SR "21"): "Na trávniku sme si to ani neuvedomili, ale takéto víťazstvo proti Talianom sa počíta, pretože majú vo svojom strede viacero futbalistov, ktorí pravidelne nastupujú v Serie A alebo B. Vďaka tomu nám vzrastie sebavedomie pred najdôležitejším zápasom tohto zrazu. Mal som z diania na ihrisku výborný pocit, pretože sme išli naplno celých deväťdesiat minút a každý, aj striedajúci hráč, odovzdal maximum. Duel sme dohrali s loptou na kopačkách a súpera sme pustili iba do dvoch či troch šancí, čo nás určite teší."

