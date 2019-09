Aktualizované: Slovan predĺžil svoju sériu bez prehry vo Fortuna lige, vysoko zvíťazila aj Žilina

SEREĎ 16. marca (WebNoviny.sk) - V úvodnom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy sa v sobotu v skupine o titul hrali dva zápasy.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili na trávniku v Nitre nad hráčmi "domáceho" ŠKF iClinic Sereď presvedčivo 4:1. "Belasí" majú stopercentnú bilanciu na ihriskách súperov v tejto sezóne, pre Slovan to bol už dvanásty triumf "vonku", ktorým si upevnili líderské postavenie v tabuľke najvyššej súťaže.

Favorizovaní hostia viedli už od 2. min, keď brankár Pavol Penksa vyrazil loptu iba priamo pred Dávida Strelca a ten nezaváhal. Gólom do šatne zvýšil na 2:0 Marin Ljubičič po centri Dejana Dražiča. Po zmene strán vykresal nádej pre nováčika Miloš Lačný, no onedlho si Bankole Adekuoroye strelil vlastný gól. V závere ešte pridal poistku najlepší kanonier Fortuna ligy Andraž Šporar, ktorý si pripísal 20. presný zásah.

Do nadstavbovej časti víťazne vstúpili aj hráči MŠK Žilina, keď doma pod Dubňom zdolali Michalovce 4:0. V prvom polčase sa presadil Martin Králik po rohovom kope a "žlto-zelení" zlomili Zemplínčanov po zmene strán.

V priebehu ôsmich minút Žilinčania skórovali trikrát, postupne sa presadili Filip Balaj, Jaroslav Mihalík a Miroslav Káčer z pokutového kopu. Michalovce nebodovali naplno prvýkrát po ôsmich dueloch. Naposledy ťahali za kratší koniec 3. novembra 2018 proti Slovanu Bratislava.

Fortuna liga - nadstavbová časť (skupina o titul - 1. kolo)

sobota

ŠKF iClinic Sereď - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (0:2) - hralo sa v Nitre

Góly: 59. Lačný - 2. D. Strelec, 42. Ljubičič, 70. Adekuoroye (vlastný), 80. Šporar, ŽK: 40. Menich, 73. Morong, 76. Ľ. Michalík - 45. Suchockij, 89. Ibrahim Rabiu, rozhodovali: Prešinský - Žákech, Poláček, 795 divákov

Zostavy:

Sereď: P. Penksa - Sus, Menich, Ľ. Michalík, T. Hučko - Adekuoroye, Baéz (86. Lukáčik) - Iván, Morong (75. D. Špehar), M. Kuzma (61. Pankaričan) - Lačný

Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič (65. Ibrahim Rabiu), De Kamps - D. Strelec (76. Ratao) - Dražič, Šporar, Moha (86. Cmiljanič)

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 4:0 (1:0)

Góly: 14. Králik, 65. Balaj, 70. J. Mihalík, 73. Káčer (z pok. kopu), ŽK: 47. Balaj - 33. Grič, 60. Beskorovajnyj, 72. Špiriak, rozhodovali: A. Somoláni - Ádám, Roszbeck, 1694 divákov

Zostavy:

Žilina: D. Holec - Majdan, Kaša, Minárik, B. Sluka - Králik, Káčer, Díaz - Tomič (66. Bernát), Balaj (75. Boženík), J. Mihalík (76. Škvarka)

Michalovce: Kira - I. Žofčák, Beskorovajnyj, Špiriak, M. Vojtko - Grič - Ch. Diarra, Kunturiotis, S. Danko, P. Kolesár (71. Trusa) - Tounkara (55. Sulley)

Hlasy

zdroj: ŠK Slovan

Karel Stromšík (tréner Serede): "Gratulujem Martinovi Ševelovi k víťazstvu a titulu, ktorý Slovan zaslúžene už prakticky získal. Slovan bol lepší, ukázal veľmi rýchly prechod do útoku a výbornú ofenzívu. Majú v kádri Šporara, to je hráč, ktorý dokáže otočiť celý zápas a dáva góly, čo je obrovská devíza. My sme boli pomalší, nemali sme taký výber miesta, Slovan nás zatlačil a vysoko nás napádal. V druhom polčase sme si utvorili jednu-dve šance, jednu chytil perfektne Greif za stavu 0:2 z nášho pohľadu. Výsledok mohol byť iný, keďže Slovan mal v závere niekoľko stopercentných príležitostí, pri ktorých nás Penksa perfektne podržal."

Martin Ševela (tréner Slovana): "V prvom rade chcem pogratulovať Seredi, že sa dostala do prvej šestky. Za prácu, ktorú klub odvádza, si zaslúži účasť v majstrovskej skupine. Čo sa týka zápasu, tak od úvodu sme dominovali, mali sme dobrý pohyb a výbornú ponukovú činnosť, čo sme podporili aj gólmi. Už v prvom polčase sme mali šance na to, aby sme ešte navýšili náš náskok. Súper sa chytil po štandardnej situácii, ktorú sme neustrážili, na čo sme reagovali ďalšími vyloženými príležitosťami, ktoré sme mali premeniť. Zápas upokojil až vlastný gól súpera. Záver sme si už doslova užívali. Dávid Strelec nastúpil na pozícii ofenzívneho stredového hráča, kde mal dopĺňať Andraža Šporara. Hneď z prvého dotyku s loptou skóroval, opäť ukázal výborný výber miesta v šestnástke a svoj magnet na loptu."