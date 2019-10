Aktualizované: Skvelá Vlhová zdolala Shiffrinovú a vyhrala paralelný slalom Svetového pohára v Osle

OSLO 1. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová sa stala víťazkou novoročného paralelného slalomu žien v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok v nórskom Osle.

Zverenka talianskeho trénera Livia Magoniho si vo finále tohto atraktívneho formátu paralelných jázd slalomovej špičky poradila s veľkou americkou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. V súčte oboch jázd ju zdolala o 39 stotín sekundy.

Náskok pred Američankou

Už po prvej finálovej jazde mala Slovenka pred Američankou náskok 21 stotín, v druhej ho najmä skvelým záverom zvýšila na konečných 39 stotín. Vlhová na ceste do finále vyradila Švajčiarku Aline Daniothovú, Talianku Irene Curtoniovú aj Švédku Annu Swennovú-Larssonovú. V súboji o tretie miesto uspela Švajčiarka Wendy Holdenerová nad Švédkou Annou Swennovou-Larssonovou.

Vlhová si pripísala šieste víťazstvo v kariére a druhé v tejto sezóne po senzačnom triumfe v obrovskom slalome spred niekoľkých dní v rakúskom Semmeringu. Fenomenálnu slalomárku Shiffrinovú v pretekoch, ktorých výsledky sa rátajú do SP v slalome, zdolala v tejto sezóne po prvý raz na šiesty pokus.

V predchádzajúcich štyroch slalomoch a jednom paralelnom slalome tejto súťažnej zimy vždy zvíťazila 23-ročná Američanka práve pred slovenskou rovesníčkou, ktorá s veľkým náskokom vedie hodnotenie Svetového pohára. Druhá je však rovnako suverénne Vlhová a to isté platí aj pre hodnotenie najtočivejšej disciplíny. V ňom stiahla Vlhová náskok Shiffrinovej na 80 bodov.

Konečne zdolala Mikaelu

"Konečne som to dokázala a zdolala som Mikaelu. Je to skvelý, úžasný deň. Teší ma, že sa mi podarilo nadviazať na úspešné účinkovanie v Semmeringu. Pred nami je ešte veľká časť sezóny a musím teda pokračovať v nastúpenom trende," uviedla Petra Vlhová v prvom rozhovore do mikrofónu FIS.

"Ak som s Mikaelou vo finále, tak musím ísť na hranici svojich možností. Súperenie s ňou ma núti siahnuť na dno síl a jazdiť tak, ako som si ani nemyslela, že to vôbec dokážem. Tak to bolo aj dnes. Keď som prešla cieľom, bola som veľmi šťastná," dodala P. Vlhová.

Vlhová sa šiestym triumfom v kariére dostala v počte triumfov v SP pred svoju krajanku a tiež dobrú kamarátku Veroniku Velez-Zuzulovú, ktorá si v bohatej a úspešnej kariére pripísala 5 triumfov v pretekoch o krištáľové glóbusy. Velez-Zuzulová po minulej sezóne ukončila kariéru a Vlhovej aktuálny triumf si užívala ako spolukomentátorka RTVS.

"Petra potvrdila skvelú formu, keď zvíťazila vo dvoch z troch posledných pretekov Svetového pohára. V oboch prípadoch zdolala fenomenálnu Mikaelu Shiffrinovú a ja verím, že sa jej to podarí aj v klasickom slalome," uviedla Velez-Zuzulová v priamom prenose RTVS.

Aj náročný tréner Livio Magoni vyslovil spokojnosť s výkonmi svojej zverenkyne. "Tušil som, že to bude dobré podľa toho, čo predvádzala na tréningu. Víťazstvom som si nebol istý, ale dobrými jazdami áno. Pomohla jej aj jej nezvyčajná technika tzv. búrania bránok rukami, s ktorou vie byť v paralelnom slalome veľmi silná. Teším sa z tohto víťazstva," povedal Livio Magoni pre RTVS.

Švajčiarka jazdu nedokončila

Na slávnom Holmenkollene na Nový rok pod reflektormi bola Vlhovej súperkou v osemfinálovom 1. kole Švajčiarka Aline Daniothová, ale proti druhej najlepšej žene priebežného poradia SP bola bez šance. Už prvej jazde 20-ročná Švajčiarka výrazne zaostala a 23-ročná Slovenka si do druhej jazdy odniesla polsekundový náskok. V nej ho ešte zvýšila a jej švajčiarska súperka napokon svoju jazdu ani nedokončila.

Súperkou Slovenky v osmičke najlepších bola Talianka Irene Curtoniová a už v prvej jazde si ambiciózna Liptáčka vybojovala najvyšší možný - polsekundový náskok. Do konca druhej jazdy slovenská slalomárka zvýšila svoju prevahu až na výsledných 63 stotín sekundy. Jej súperkou v semifinále bola Anna Swennová-Larssonová.

Tá si v čisto švédskom štvrťfinálovom súboji poradila so skúsenejšou krajankou Fridou Hansdotterovou. V prvej relatívne vyrovnanej jazde Vlhová prevýšila o štyri roky staršiu Švédky iba o 16 stotín sekundy, ale v druhej jazde pridala plyn a jej rivalka v snahe dostihnúť ju napokon po chybe nedokončila. V druhom semifinále si Shiffrinová poradila so Švajčiarkou Wendy Holdenerovou v súčte oboch jázd o 29 stotín sekundy.

Každá dvojica sa stretla dvakrát

Tzv. mestské preteky s charakterom a pravidlami paralelného slalomu oproti skokanským mostíkom na Holmenkollene v nórskej metropole sa konajú po druhý raz po vlaňajšej premiére. Ich výsledky sa zaratúvajú do hodnotenia slalomu aj celkového poradia vo Svetovom pohári. Na začiatku v osemfinále si zmeralo sily šestnásť mužov a žien vo vyraďovacích jazdách podľa vopred určeného "pavúka".

Každá dvojica sa stretla dvakrát, pričom si pretekárky, resp. pretekári vymenili dráhy a o postupujúcich rozhodol lepší súčet časov. Vyraďovací systém s dvoma jazdami pokračoval až do finále. Pretekalo sa na 180 m dlhom kopci s 18 obrákovými bránkami a jedným zlomom terénu na tvrdom ľadovom podklade..

Svetový pohár v alpskom lyžovaní Oslo, Nórsko, paralelný slalom, utorok: Ženy Osemfinálové 1. kolo - ženy /2 jazdy - postupujúce sú uvedené ako prvé/: Mikaela Shiffrinová (USA-1) - Ragnhild Mowinckelová (Nór.-16) +0,89 s Erin Mielzynská (Kan.-9) - Katharina Truppeová (Rak.-8) +0,07 Christina Geigerová (Nem.-12) -Bernadette Schildová (Rak.-5) +0,13 Wendy Holdenerová (Švaj.-4) - Lawrence St.-Germainová (Kan.-13) +0,97 Frida Hansdotterová (Švéd.-3) - Roni Remmeová (Kan.-14) +1,03 Anna Swennová-Larssonová (Švéd.-6) - Lena Dürrová (Nem.-11) +0,45 Irene Curtoniová (Tal.-10) - Katharina Liensbergerová (Rak.-7) +0,01 Petra Vlhová (SR-2) - Aline Daniothová (Švaj.-15) - Daniothová nedokončila II. jazdu Štvrťfinále - ženy /2 jazdy - postupujúce sú uvedené ako prvé/: Mikaela Shiffrinová (USA-1) - Erin Mielzynská (Kan.-9) +0,19 Wendy Holdenerová (Švaj.-4) - Christina Geigerová (Nem.-12) +0,69 Anna Swennová-Larssonová (Švéd.-6) - Frida Hansdotterová (Švéd.-3) - Hansdotterová nedokončila II. jazdu Petra Vlhová (SR-2) - Irene Curtoniová (Tal.-10) +0,63 Semifinále - ženy /2 jazdy - postupujúce sú uvedené ako prvé/: Mikaela Shiffrinová (USA-1) - Wendy Holdenerová (Švaj.-4) +0,29 Petra Vlhová (SR-2) - Anna Swennová-Larssonová (Švéd.-6) - Swennová-Larssonová nedokončila II. jazdu Finále: Petra Vlhová (SR-2) -Mikaela Shiffrinová (USA-1) +0,39 O 3. miesto: Wendy Holdenerová (Švaj.-4) - Anna Swennová-Larssonová (Švéd.-6) +0,20 Muži Semifinále - muži /2 jazdy - postupujúci sú uvedení ako prví/: Dave Ryding (V- Brit.-8) - Andre Myhrer (Švéd.-5) - Myhrer nedokončil II. jazdu Marco Schwarz (Rak.-7) - Ramon Zenhäusern (Švaj.-6) +0.12 O 3. miesto: Ramon Zenhäusern (Švaj.-6) - Andre Myhrer (Švéd.-5) - Myhrer nedokončil II. jazdu Finále: Marco Schwarz (Rak.-7) - Dave Ryding (V- Brit.-8) - Ryding diskvalifikovaný po vynechaní bránky

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !