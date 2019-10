Aktualizované: Skvelá Kuzminová skončila druhá v „stíhačke“ Svetového pohára v Oberhohe

OBERHOF 12. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová finišovala na výbornom 2. mieste v sobotňajších stíhacích pretekoch žien v rámci Svetového pohára v nemeckom Oberhofe.

Za víťaznou Taliankou Lisou Vittozziovou zaostala o 14,5 s. Tretia skončila Francúzka Anais Chevalierová so stratou 27,9 s na víťazku.

Kuzminovej štyri chyby na strelnici

Pretekárky sa museli vyrovnať s nepriaznivým počasím, keď im život strpčoval najmä nárazový vietor.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová po siedmom mieste vo štvrtkovom šprinte obsadila skvelú 2. priečku. Na strelnici urobila 4 chyby, 3 na ležke a 1 na stojke.

"Som rada, ze som dnes na pódiu. Začiatok pretekov nebol pocitovo dobrý, lyže však fungovali na sto percent. S vetrom som musela zabojovať. Ovplyvnil viacero položiek, nielen mne. Ja som rada, ze som dokázala držať krok so súperkami. Cítim sa dobre a posnažím sa, aby táto forma vydržala. Vyzerá to tak, ze bežecky mi to ide. Aj štyri chybičky nie su v stíhačke zlé," uviedla v rozhovore v cieli pre RTVS Kuzminová.

Zo sestier Fialkových bola lepšia Paulína

Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková na strelnici minula 5 terčov a skončila až na 32. priečke.

"Ťažko sa mi to hodnotí. Na strelnici som bola pre vietor slabým súperom. Trať bola ako mydlo, nevedela som si s tým poradiť. Dnes nie som spokojná ani s výkonom na trati a ani na strelnici. Vietor bol nárazový, každú ranu som si musela kontrolovať. Niektoré pretekárky si s tým poradili lepšie, mne to nevyšlo. Človek spozornie, keď sa nedarí a začne možno pochybovať. Verím však, ze príde novy deň a nová šanca," zhodnotila pre RTVS Paulína Fialková.

Ivona Fialková po 7 streleckých chybách finišovala na 45. pozícii. "V stíhačke je cieľom posunúť sa v celkovom poradí, mne sa to dnes nepodarilo. Potrebujem ešte potrénovať kontaktné preteky. Na strelnici som urobila veľa chýb. Bola to lotéria. Vietor bol nárazový, ťažko sa reagovalo. Mne sa to dnes nepodarilo," okomentovala svoj výkon pre RTS Ivona Fialková.

Kolízia medzi Wiererovou a Bescondovou

Po prvej streľbe v ľahu viedla bezchybná Vittozziová o viac ako 40 s pred Öbergovou. Kuzminová dvakrát minula a patrilo jej 9. miesto so stratou 1:10 min.

Napriek jednej chyba na druhej ležke sa Vittozziová udržala na čele pretekov o 43 s pred Öbergovou. Kuzminová si pripísala tretiu chybu a so stratou takmer minúty bola na 7. pozícii. Sestry Fialkové minuli na úvodných dvoch položkách rovnako po dva terče, Paulíne patrila priebežne 19. priečka, Ivona bola 32.

Vittozziová na prvej položke v stoji raz minula a viedla o 31,2 s pred krajankou Wiererovou, Kuzminová napriek jednej chybe poskočila na 4. miesto so stratou viac ako 40 s na vedúcu pretekárku. Potom na trati došlo ku kolízii medzi Wiererovou a Bescondovou, čo pomohlo Kuzminovej posunúť sa na 2. pozíciu.

Do posledného bežeckého úseku vyrážala Vittozziová dvadsať sekúnd pred Kuzminovou. O tretie miesto zvádzali súboj Wiererová, Bescondová a Chevalierová. Kuzminová sa snažila dotiahnuť na vedúcu Vittozziovú, tá si však dokázala udržať prvú priečku a tešila sa z víťazstva.

Svetový pohár 2018/2019 v biatlone - 4. kolo Oberhof Stíhacie preteky žien na 10 km: 1. Lisa Vittozziová (Tal.) 32:32,9 min (2), 2. Anastasia Kuzminová (SR) +14,5 s (4), 3. Anais Chevalierová (Fr.) +27,9 (5), 4. Anais Bescondová (Fr.) +36,2 (4), 5. Dorothea Wiererová (Tal.) +37,4 (3), 6. Franziska Preussová (Nem.) +54,7 (2), ... 32. Paulína Fialková SR) +2:59,9 min (5), ... 45. Ivona Fialková (SR) +4:09,1 (7)



