Aktualizované: RTVS reaguje na protesty a vylúčila Jozefa Tisa z ankety Najväčší Slovák

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Tvorcovia relácie Najväčší Slovák a vedenie RTVS reagovali na protesty židovskej humanitárnej organizácie B‘ nai B’rith – Tolerancia, slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem a jednotlivcov proti upútavke na reláciu, v ktorej figuroval prezident vojnového Slovenského štátu Jozef Tiso, jeho vylúčením z ankety.

Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. „Táto debata prekryla zmysel celého projektu a nadobudli sme presvedčenie, že by odklonila diskusiu o našej histórii a všetkých kontroverzných osobách, ktoré sú s ňou spojené, a zúžilo by sa to len na jednu osobu. Preto sme po dohode a konzultáciách s majiteľmi licencie do štatútu zahrnuli, že v rámci hlasovania nebude možné nominovať osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za vojnové zločiny, zločiny voči ľudskosti, vraždu, vlastizradu a nebola rehabilitovaná,“ uviedol.

„Dlho sme sa o tom rozprávali, podobné situácie sa udiali aj v iných krajinách, či je to Nemecko, Rusko, Rakúsko alebo Česká republika,“ dodal.

Hystéria okolo Tisa

Producent formátu Peter Núňez sa obvykle teší rozruchu okolo jeho projektov, v tomto prípade však reakcie podľa jeho slov presiahli rozumnú mieru. „Tá hystéria, ktorá nastala, by napokon potrela zmysel celého formátu, ktorým je priniesť do mainstreamového priestoru a hlavnej verejnej debaty kus histórie Slovenska a priblížiť životy jeho osobností, dobrých aj zlých, pekné aj škaredé príbehy, všetky, ktoré súvisia s našou slovenskou minulosťou. Zaradenie Jozefa Tisa do ankety teda nebolo žiadnym amatérskym, svojvoľným rozhodnutím ani neodôvodneným rozhodnutím manažmentu RTVS, ale bol to výsledok veľmi širokej a dlhodobej debaty všetkých ľudí, ktorí sú odbornou súčasťou projektu,“ priblížil Núňez.





„To, čo sa dialo za posledný týždeň, však ohrozilo tento projekt tým, že sa celá diskusia zvrhla len na otázku ‘Tiso - áno alebo nie?‘, respektíve na to, či sa môžeme na Tisa vôbec pýtať alebo je to tabu a názor naň má mať dopredu každý jasný a vôbec sa o ňom nemusíme baviť, pretože je to odsúdený zločinec... Je zakázané verejne sa na to pýtať? Tento diskurz poškodzuje formát a som rád, že pán riaditeľ prijal toto rozhodnutie a že RTVS Jozefa Tisa z ankety vyradila,“ povedal producent a vzápätí vyjadril veľkú úľavu.

„Pán Boh zaplať, že sa to rieši teraz a takto, pretože si neviem predstaviť, čo by sa dialo, ak máme už teraz takéto hraničné stanoviská a Jozef Tiso by sa napokon ocitol v prvej desiatke - aj keď si nemyslíme, že by sa to reálne stalo. V tom prípade by som však ako producent formátu stál pred úlohou urobiť dokument s jeho obhajcom a neviem si predstaviť, kam by som bol dotlačený a ako by to celé bolo definované, či by som tiež neskončil na zozname vojnových zločincov... Takže som len rád, že sa to udialo vo fáze, keď sa ešte dá zasiahnuť do štatútu bez toho, aby sme rušili hlasy tých, ktorí by za Jozefa Tisa hlasovali. To by sa pri intenzite tejto debaty v druhej fáze projektu nevyhnutne stalo,“ podotkol Núňez.





„Reakcie a názory, ktoré sme v uplynulých dňoch dostali, boli natoľko extrémne, že by sme nasledujúce dva mesiace nediskutovali o ničom inom a celá táto debata by len zatienila ostatné významné osobnosti. Pritom si osobne myslím, že na Slovensku žijú stovky zaujímavých ľudí, o ktorých sa máme začať rozprávať a veľmi by ma mrzelo, keby všetka pozornosť smerovala len k Jozefovi Tisovi,“ dodal.

Pre Rusov bol Stalin neprijateľný

Vedenie RTVS cíti úľavu tiež. Po vydaní štatútu RTVS totiž podľa Rezníka nebude musieť v žiadnom prípade čeliť situácii, aká nastala pred časom v Rusku.





„V Rusku sa po dvoch mesiacoch hlasovania ukázalo, že Stalin vedie s obrovským náskokom. To bolo pre Rusov neprijateľné, takže ho museli tvorcovia formátu sťahovať z hlasovania a museli celú anketu rozbiehať nanovo. Preto sme, poučení týmito situáciami, prijali spomínaný štatút. Predpokladáme, že aj toto riešenie vyvolá polemické reakcie, no na druhej strane nám to umožní venovať sa v relácii tomu, čomu sa venovať máme,“ uviedol Rezník.





Televízia zároveň podľa jeho slov vyradením Tisa z ankety Najväčší Slovák jeho osobu nevylučuje z verejnej diskusie. „To, že sme sa rozhodli takýmto spôsobom, neznamená, že sa k otázke Slovenského štátu a k jeho predstaviteľom vyjadrovať nebudeme a že tieto témy vylúčime z verejného diskurzu. Naopak, keďže budúci rok je výročie Slovenského štátu, budeme sa intenzívne venovať aj tomuto obdobiu našich dejín a v rámci úloh, ktoré RTVS plní, budeme podporovať debaty o Slovenskom štáte a jeho predstaviteľoch,“ uviedol riaditeľ RTVS.





Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry už zároveň medzičasom poveril Národnú kriminálnu agentúru (NAKA), aby prešetrila, či v prípade upútavky s Tisom nejde o trestný čin podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. „RTVS upútavkou nedávala žiadny tip ani návod, za koho hlasovať, ani nevyjadrovala názor na žiadnu konkrétnu osobu,“ obhájil počin televízie Rezník.

Tri fázy programu

Štatút, ktorý v stredu RTVS predstavila, bude od štvrtka zverejnený na internetovej stránke televízie. Vývoj relácie pritom bude podliehať trom fázam. V rámci prvej, nominačnej fázy, ktorá potrvá do 20. decembra, bude môcť verejnosť prostredníctvom sms nominovať do ankety osobnosti z histórie, ale aj zo súčasnosti, o ktorých je presvedčená, že patria medzi velikánov.





Následne, 1. januára, televízia odvysiela úvodný galavečer, počas ktorého oznámi mená desiatich najväčších Slovákov, o ktorých bude od konca februára vysielať samostatné dokumenty. Verejnosť bude môcť zároveň priebežne posielať hlasy svojmu favoritovi. Začiatkom mája napokon RTVS odvysiela záverečný galavečer, počas ktorého vyhlási meno definitívneho víťaza ankety.

